Vidéo : la Tunisie continue de vaciller avec un nouveau faux pas face au Botswana

La sélection tunisienne a poursuivi sa série de résultats en dents de scie dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, après être tombée dans le piège du nul face à son hôte le Botswana sur le score de 2-2, lundi soir, au stade Hamadi Agrebi de Radès, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires. La Tunisie a ainsi gaspillé deux nouveaux points et ne compte que deux points seulement après les deux premières journées.

Le Botswana a réussi à ouvrir le score à la 38e minute, par l'intermédiaire de Thatayaone Kgamanyane, profitant d'une erreur défensive des joueurs tunisiens, avant que les locaux ne parviennent à égaliser à la 44e minute grâce à Hazem Mastouri, qui s'est élevé sur un centre et l'a placé de la tête au fond des filets, la première période se terminant sur un nul de 1-1.









La sélection tunisienne a abordé la seconde période en quête d'un but pour prendre l'avantage, ce qui s'est rapidement concrétisé lorsque Hazem Mastouri est revenu marquer de nouveau à la 49e minute, plaçant la Tunisie en tête et offrant à son équipe un avantage qu'elle espérait conserver jusqu'à la fin de la rencontre. Toutefois, le Botswana ne s'est pas résigné et a continué à chercher l'égalisation.









Le Botswana a réussi à égaliser à la 60e minute par l'intermédiaire de Lebogang Ditsele, ramenant la rencontre à son point de départ. Malgré les tentatives de la sélection tunisienne de reprendre son avance, elle n'a pas su créer suffisamment de danger devant le but des visiteurs, le match se terminant sur un nul de 2-2, au grand désarroi du public tunisien.









La sélection tunisienne, dirigée par son entraîneur Moïn Chaâbani, a livré une prestation terne durant la majeure partie de la rencontre, l'équipe semblant loin du niveau attendu, d'autant plus qu'elle jouait à domicile et devant son public. Elle n'a toutefois pas exploité l'avantage du terrain et du public comme il se devait, souffrant également d'un manque d'occasions offensives, à l'exception de quelques tentatives avant la fin du match.

Avec ce nul, la sélection tunisienne a poursuivi son parcours vacillant en ce début d'éliminatoires, après avoir fait match nul lors de la première journée, à domicile également, face à l'Ouganda sur le score de 1-1, portant son total à deux points seulement, soit le même total que le Botswana, qui avait fait match nul lors de la première journée face à la Libye sur le score de 2-2. La compétition dans le groupe reste ainsi ouverte après les deux premières journées.



