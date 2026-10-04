Les Pays-Bas ont renoué avec le succès, après avoir signé une victoire palpitante face à la Serbie, sur le score de deux buts à un, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations européenne.

Les deux buts néerlandais ont été inscrits par Teun Koopmeiners (31e) et Joshua Zirkzee (72e), tandis que l'unique but serbe a été marqué par Mihajlo Cvetković (35e).

Les Pays-Bas, dirigés par leur entraîneur espagnol Xavi Hernández, portent leur total à 8 points avec deux victoires et deux nuls, ce qui leur permet de prendre la tête du groupe, alors que la Serbie reste à la dernière place sans aucun point après 4 défaites.

L'Espagnol Xavi Hernández a officiellement pris en charge la sélection néerlandaise au mois d'août dernier, et il effectue avec elle sa première échéance officielle lors de cette trêve internationale.

Les Pays-Bas ont entamé leur parcours en Ligue des nations européenne par un match nul face à l'Allemagne 1-1, puis une victoire sur la Serbie à domicile 2-1, avant de concéder le nul lors de la troisième journée face à la Grèce sur le score de 2-2.



