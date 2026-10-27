Vidéo : la surprise de la saison, un club de quatrième division élimine Arsenal de la Coupe de la Ligue

Le club de Fleetwood Town, pensionnaire de quatrième division, a créé une énorme surprise en éliminant Arsenal, tenant du titre de Premier League, au quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao », après s'être imposé lors de la rencontre disputée mardi soir, sur la pelouse de Highbury, aux tirs au but (5-3), à la suite d'un match nul (1-1) entre les deux équipes.

Fleetwood Town a d'abord ouvert le score à la 21e minute par l'intermédiaire d'Aaron Lobolo-Bee, mais Viktor Gyökeres a égalisé pour Arsenal à la 50e minute.

Lors de la séance de tirs au but, Martin Ødegaard, Kai Havertz et Viktor Gyökeres ont marqué pour Arsenal, tandis que Bruno Guimarães a manqué le quatrième tir.

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a aligné une équipe composée en majorité de remplaçants, mais il a fait entrer en seconde période plusieurs de ses stars comme Ben White, Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Ezri Konsa et Bruno Guimarães, dans une tentative de redresser la situation.

Arsenal a dominé la rencontre, surtout en seconde période, et a menacé le but adverse à plusieurs reprises, face à une défense acharnée des joueurs de Fleetwood, mais la formation des Gunners s'est contentée d'inscrire un seul but.

La 85e minute a été marquée par l'expulsion de Max Dowman, le jeune talent d'Arsenal, après une altercation avec les joueurs de Fleetwood, compliquant la tâche des Gunners dans ce match, finalement remporté par Fleetwood aux tirs au but.

Arsenal avait atteint le quatrième tour de la Coupe de la Ligue anglaise après une victoire spectaculaire sur Ipswich Town sur le score de 4-2 au troisième tour.

De son côté, Fleetwood Town, pensionnaire de la quatrième division anglaise, a décroché sa place au quatrième tour pour la première fois de son histoire, après avoir créé la surprise en battant Sheffield United, pensionnaire du Championship anglais, sur le score d'un but à zéro.

Le club issu de la quatrième division a poursuivi sa série de surprises et réalisé l'exploit en éliminant Arsenal, et attend désormais son adversaire en quart de finale, dans l'une des plus grandes surprises de la saison en cours.







