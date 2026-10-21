Arsenal a subi un coup dur précoce lors de son match contre le Bayern Munich, à l'Allianz Arena, ce mercredi soir, en Ligue des champions.

Bukayo Saka s'est illustré dès les premières minutes de la rencontre, mais il est tombé au sol après 10 minutes et a immédiatement réclamé des soins.

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a alors décidé de le remplacer par son coéquipier Eberechi Eze, privant ainsi la formation anglaise de l'une de ses plus grandes vedettes.

Saka a quitté le terrain en boitant tant la douleur était vive, ce qui a suscité l'inquiétude quant à la nature de sa blessure.

Fait marquant, le remplaçant Eze a réussi à inscrire le premier but d'Arsenal, à la 25e minute.

Ødegaard a délivré une passe splendide sur l'aile gauche, qu'Eze a réceptionnée avec brio avant de s'élancer vers la surface de réparation et de frapper le ballon avec puissance pour le loger au fond des filets, hors de portée de Neuer.

L'arbitre assistant a signalé une position de hors-jeu, mais l'assistance vidéo a confirmé la validité du but.







