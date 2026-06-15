Yassine Ayari a ouvert le score dès la 7^e minute pour la Suède face à la Tunisie, ce lundi matin, lors de la première journée du groupe 5 de la Coupe du monde 2026.

L’ouverture du score intervient après un cafouillage défensif : le gardien tunisien Mahib Chammakh se troue, permettant à Victor Giocuris de frapper. La défense repousse sur la ligne, mais Al-Ayari récupère et envoie une frappe puissante au fond des filets.

Milieu de Brighton, Ayari a refusé de célébrer son but face à son pays d’origine ; il a levé les mains en signe d’excuses, puis s’est prosterné pour rendre grâce à Dieu, sous les acclamations de ses coéquipiers ravis de cette ouverture du score précoce.

Ayari, d’origine tunisienne, est né en Suède d’un père tunisien et d’une mère marocaine ; il a toutefois opté pour la sélection suédoise bien qu’il ait pu également porter les couleurs de la Tunisie ou du Maroc.

Rappelons que Tunisie, Suède, Pays-Bas et Japon se partagent la poule 5 ; Batave et Nippon avaient ouvert le bal dimanche soir par un nul 2-2.







