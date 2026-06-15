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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : la star suédoise ouvre le score rapidement contre la Tunisie et décide de ne pas célébrer son but

Suède vs Tunisie
Suède
Tunisie
Coupe du monde
Y. Ayari
Suède
Tunisie
Mexique

Les Aigles de Carthage ont concédé un but précoce après une erreur défensive évitable.

Yassine Ayari a ouvert le score dès la 7^e minute pour la Suède face à la Tunisie, ce lundi matin, lors de la première journée du groupe 5 de la Coupe du monde 2026.

L’ouverture du score intervient après un cafouillage défensif : le gardien tunisien Mahib Chammakh se troue, permettant à Victor Giocuris de frapper. La défense repousse sur la ligne, mais Al-Ayari récupère et envoie une frappe puissante au fond des filets.

Milieu de Brighton, Ayari a refusé de célébrer son but face à son pays d’origine ; il a levé les mains en signe d’excuses, puis s’est prosterné pour rendre grâce à Dieu, sous les acclamations de ses coéquipiers ravis de cette ouverture du score précoce.

Ayari, d’origine tunisienne, est né en Suède d’un père tunisien et d’une mère marocaine ; il a toutefois opté pour la sélection suédoise bien qu’il ait pu également porter les couleurs de la Tunisie ou du Maroc.

Rappelons que Tunisie, Suède, Pays-Bas et Japon se partagent la poule 5 ; Batave et Nippon avaient ouvert le bal dimanche soir par un nul 2-2.

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