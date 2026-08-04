La star du Real Madrid, le Français Kylian Mbappé, et le mannequin espagnol Ester Expósito sont revenus sous les projecteurs, après leur apparition à Barcelone lors de nouvelles vacances romantiques, dans le cadre d'une série de voyages communs qui ont renforcé l'idée d'une relation sentimentale stable entre eux.

Le journaliste espagnol Javi Hoyos a publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des photos prises par un compte spécialisé dans les itinéraires de voyage, où l'on voit le couple se promener à l'intérieur de la Sagrada Família, l'un des monuments les plus célèbres et les plus visités d'Espagne, dans des moments intimes tandis qu'ils écoutaient les explications des guides touristiques.

Barcelone, dernière étape avant le retour sur les terrains

Mbappé a choisi la ville catalane comme destination pour conclure ses vacances estivales, dont il aborde la dernière phase avant de retrouver ses obligations sportives avec le Real Madrid en vue du lancement de la nouvelle saison.

Barcelone, avec son mélange unique de culture, d'architecture et d'intimité, est devenue le lieu idéal pour une visite romantique alliant tranquillité et expériences culturelles riches, d'autant plus qu'elle est géographiquement proche de Madrid, ce qui en fait une destination parfaite pour le joueur français durant les derniers jours de ses vacances.

Une visite privée de la Sagrada Família

Lors de leur séjour dans la ville catalane, Mbappé et Ester Expósito ont profité de l'occasion pour effectuer une visite privée en compagnie d'un guide touristique de la Sagrada Família, le célèbre chef-d'œuvre architectural de l'architecte catalan Antoni Gaudí.

Les photos qui ont fuité montrent les deux se promenant à l'intérieur de l'église, écoutant avec attention les explications des guides et contemplant minutieusement ses détails architecturaux uniques, dans une scène qui reflète leur intérêt commun pour l'art et la culture.

Des photos qui ont fuité confirment leur présence

Les photos, prises discrètement par d'autres visiteurs de l'église, ont suffi à raviver l'intérêt des médias pour le couple, qui continue de privilégier la discrétion malgré l'attention médiatique constante qui l'entoure.

Les clichés qui ont fuité ont montré le couple entrant dans les esplanades de l'église et échangeant des moments intimes durant la visite, dans une scène qui reflète la nature de la relation solide qui les unit loin des projecteurs.

De multiples voyages confirment la stabilité de la relation

Bien qu'aucune des deux parties n'ait officiellement confirmé leur relation, les photos et les voyages qu'ils ont partagés ces derniers mois ont renforcé l'idée d'une relation sentimentale stable entre eux.

De Paris à Miami, en passant par différentes villes européennes, le couple a effectué une série de voyages qui ont suscité l'intérêt du public et des médias, signe évident d'une relation qui évolue de manière constante entre eux.