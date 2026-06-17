Vidéo : La réponse définitive… Mohammed Al-Owais manquera-t-il le match Arabie saoudite – Espagne ?

Selon plusieurs reportages télévisés, le gardien de but saoudien Mohammed Al-Owais serait prêt à disputer le prochain match contre l’Espagne.

Les coéquipiers du gardien préparent activement leur affrontement avec la Roja, prévu dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

Quatre jours avant la rencontre, la Fédération saoudienne a confirmé que le gardien avait manqué la séance collective des « Verts » au Q2 Stadium d’Austin (États-Unis).

Selon le correspondant de l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia », le gardien a manqué la séance pour suivre un protocole médical, mais il n’est pas blessé.

Selon le correspondant de l’émission, le portier est en excellente condition physique et sera opérationnel pour affronter les Espagnols.

Al-Owais s’était distingué lors du match nul 1-1 face à l’Uruguay, mardi au Hard Rock Stadium de Miami, en première journée, en repoussant pas moins de neuf tirs, soit le total le plus élevé de cette édition de la Coupe du monde.

À l’issue de la première journée, les quatre équipes du groupe H (Arabie saoudite, Espagne, Uruguay et Cap-Vert) comptent donc un point chacune, tous leurs matchs s’étant terminés sur un nul.