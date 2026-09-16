Vidéo : la remontada de Brighton foudroie United et l'élimine de la Coupe de la Ligue

Brighton a porté un coup douloureux à Manchester United, mercredi soir, en renversant un retard de deux buts pour s'imposer sur le score spectaculaire de 3-2, dans le match qui opposait les deux équipes au troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise.

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Manchester United a entamé la rencontre de façon idéale, réussissant à mener de deux buts dès les premières minutes, l'équipe semblant en bonne voie pour décrocher son billet pour le tour suivant, avant que les choses ne changent complètement en seconde période.

Shea Lacey a ouvert le score en faveur de Manchester United à la huitième minute, après une superbe frappe du pied gauche depuis l'intérieur de la surface, avant que Mason Mount n'ajoute le deuxième but à la dixième minute, offrant aux locaux un avantage confortable très tôt dans la partie.









Malgré ce retard de deux buts, Brighton a refusé de baisser les bras et est parvenu à réduire l'écart avant la fin de la première mi-temps, après que Charalampos Kostoulas a inscrit le premier but de son équipe à la première minute du temps additionnel, les prémices d'un retour commençant alors à se dessiner.

En seconde période, Brighton a poursuivi sa pression sur la défense de Manchester United, jusqu'à ce que Pascal Groß parvienne à inscrire le but égalisateur à la 65e minute, ramenant le match à son point de départ, sous une pression croissante sur Manchester United.

Brighton ne s'est pas arrêté au but égalisateur, mais a complété sa remontada seulement cinq minutes plus tard, lorsque Maxim De Cuyper a marqué le troisième but à la 70e minute, renversant un retard de deux buts en un avantage spectaculaire de 3-2.









Manchester United a tenté de revenir dans les minutes restantes et de sauver sa situation, mais a échoué à égaliser, quittant ainsi la Coupe de la Ligue anglaise dès le troisième tour, tandis que Brighton a décroché sa place au tour suivant après l'une des plus belles remontées de la compétition.