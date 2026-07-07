Vidéo : la réaction de Hossam Hassan après le but de Yasser Ibrahim contre l'Argentine

Les caméras ont capté la réaction de Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, après l’ouverture du score de son défenseur Yasser Ibrahim face à l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont ouvert le score à la 15e minute : bien servi par Marwan Attia, Yasser Ibrahim a coupé au premier poteau d’une tête puissante.

Hossam Hassan a failli verser une larme de joie et a pointé son front, suggérant que cette réalisation récompensait un schéma travaillé à l’entraînement.

Les Pharaons avaient validé leur billet pour les huitièmes en éliminant l’Australie aux tirs au but, après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

De son côté, l’Argentine avait validé son billet pour les huitièmes en battant le Cap-Vert 3-2 après deux prolongations.

Le vainqueur de cette affiche égypto-argentine défiera en quarts de finale le lauréat du duel Colombie-Suisse, programmé ce mardi soir.











