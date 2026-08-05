Le club saoudien d'Al-Ahli a prolongé sa série de résultats négatifs avant le début de la nouvelle saison 2026-2027, en concédant une quatrième défaite, lors du premier match qu'il a disputé sans son ancien entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Ettifaq sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce mercredi, dans son dernier match amical avant le début de la nouvelle saison.

Al-Ettifaq a ouvert le score à la 19e minute de jeu, par l'intermédiaire de son joueur Moussa Dembélé, sur un penalty qu'il a lui-même obtenu, après avoir été fauché par le milieu de terrain français Valentin Atangana.

Yasser Al-Shammari a ajouté le deuxième but d'Al-Ettifaq à la 31e minute de jeu, après avoir profité d'une mauvaise passe de l'autre milieu de terrain français Enzo Millot, pour envoyer le ballon dans les filets d'Abdulrahman Al-Sanbi.

Mais Firas Al-Buraikan a réussi à réduire l'écart pour Al-Ahli lors de la première minute du temps additionnel de la première période, après s'être retrouvé seul face au but d'Al-Ettifaq, grâce à une passe en profondeur remarquable de la nouvelle recrue portugaise Francisco Trincão.

Al-Ettifaq est revenu inscrire le troisième but, trois minutes après le début de la seconde période, par l'intermédiaire de son nouveau joueur Abdulaziz Al-Bishi, qui a profité d'une mauvaise passe au cœur de la défense d'Al-Ahli, pour subtiliser le ballon, se retrouver seul face au but et marquer.

Il s'agissait du premier match disputé par Al-Ahli après le départ de son entraîneur allemand Matthias Jaissle, qui est proche de prendre en main le club de Newcastle United, le Portugais Rui Santos ayant dirigé l'équipe lors de cette rencontre à titre intérimaire.

Cette défaite est la quatrième subie par Al-Ahli sur les 7 matchs amicaux disputés avant le début de la nouvelle saison, dont 6 lors de son précédent stage en Autriche et au Portugal, où il n'a remporté qu'une seule victoire, face au club autrichien de Saalfelden sur le score de 8-0.

De son côté, Al-Ettifaq a perdu 3 matchs avant celui-ci, face au club allemand de Holstein Kiel, ainsi qu'aux clubs portugais de Vitória Guimarães et de Portimonense, tandis qu'il a fait match nul avec un score positif contre le club portugais de Rio Ave et le club anglais de Fulham.

Al-Ahli entamera officiellement la nouvelle saison le 13 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Diriyah, lors de la première journée de la Saudi Roshn League.

À noter qu'Al-Ahli cherche à être sacré champion du championnat saoudien, absent de son palmarès depuis 2016, ainsi qu'à conserver le titre de la Ligue des champions d'Asie Élite qu'il a remporté lors des deux dernières saisons.