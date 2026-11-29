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Mohamed Al-Deayea, légende des gardiens d'Al-Hilal, a tenu des propos forts sur les chances de son ancien club dans la course aux titres de la saison en cours, affichant sa grande confiance dans la capacité d'Al-Hilal à terminer l'exercice en remportant toutes les compétitions qu'il dispute.

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Al-Deayea ne s'est pas contenté d'exprimer son optimisme quant à l'avenir d'Al-Hilal. Il est allé plus loin en garantissant le sacre de l'équipe sur les scènes nationale et continentale, s'appuyant sur le potentiel de l'effectif et les stars qui le composent, à commencer par l'Anglais Ollie Watkins.

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Invité de l'émission « Dawrina Ghair », Al-Deayea s'est montré très sûr de ses prédictions, employant une expression amusante pour souligner sa conviction, dans une intervention qui a fait réagir sur le niveau d'ambition d'Al-Hilal cette saison.

« Al-Hilal remportera tous les titres, c'est un grand club. Je le garantis aux téléspectateurs, comme je garantis que mes lunettes sont dans ma poche », a déclaré l'ancien gardien d'Al-Hilal.

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Championnat, Coupe du Roi et Ligue des champions Elite : le triplé selon Al-Deayea

Al-Deayea a précisé les trophées qu'il voit Al-Hilal remporter, assurant que l'équipe ne se contentera pas de jouer le titre en Roshn Saudi League, mais qu'elle a les moyens de cumuler les compétitions nationales et continentales.

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« Al-Hilal remportera le championnat saoudien, la Coupe du Roi et la Ligue des champions de l'AFC Elite », a-t-il ajouté, plaçant ainsi la barre très haut pour l'équipe, engagée sur plusieurs fronts cette saison.

Les propos d'Al-Deayea prennent un relief particulier au vu du solide début de saison d'Al-Hilal en championnat. L'équipe trône en tête de la Roshn Saudi League avec 33 points, deux longueurs devant Al-Qadsiah et Al-Nassr, dans une course qui reste ouverte entre plusieurs prétendants.

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Watkins, l'une des raisons de l'optimisme à Al-Hilal

Al-Deayea a souligné le brillant rendement de plusieurs stars d'Al-Hilal, en citant tout particulièrement l'attaquant anglais Ollie Watkins, qu'il considère comme l'un des joueurs capables de faire la différence et d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs.

Les déclarations de la légende d'Al-Hilal traduisent la confiance placée dans le groupe actuel, mais elles placent aussi l'équipe face à un défi de taille : transformer ces pronostics en titres concrets, d'autant que la lutte en championnat, en Coupe du Roi et en Ligue des champions de l'AFC Elite exige de maintenir la stabilité technique et les bons résultats jusqu'à la fin de la saison.