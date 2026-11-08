L'USM Alger a porté un coup sévère aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, en les battant chez eux sur le score de trois buts à un, pour décrocher le titre de la Supercoupe d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire et confirmer sa présence parmi les grands du football du continent africain.

L'USM Alger s'est imposée face aux Sundowns sur le score de 3-1, ce dimanche soir, au stade Loftus Versfeld de la ville de Pretoria, en finale de la Supercoupe d'Afrique, ajoutant ainsi un nouveau titre continental à son palmarès, aux dépens de l'un des clubs les plus en vue du continent.

La rencontre a débuté sous le signe d'une émotion précoce, puisque l'USM Alger n'a attendu que quatre minutes pour ouvrir le score, après que Zakaria Draoui a réussi à faire trembler les filets, profitant d'une passe de Khaldi, offrant l'avantage à son équipe par un but à zéro.

Les Sundowns ont tenté de revenir dans le match et sont parvenus à égaliser à la 25e minute, après que Rayners s'est chargé de transformer un penalty, logeant le ballon au fond des filets, ramenant la rencontre à son point de départ.

Mais l'équipe algérienne a repris l'avantage à la 37e minute, par l'intermédiaire de Redouani, qui a suivi un ballon repoussé par le poteau et l'a logé au fond des filets d'une tête, pour conclure la première période sur un avantage de l'USM Alger par deux buts à un.

Le match a connu un arrêt forcé à l'issue de la première période, en raison de fortes pluies s'abattant sur le stade Loftus Versfeld, ce qui a entraîné un retard du coup d'envoi de la seconde période, dans un climat d'inquiétude quant à l'état de la pelouse et à la sécurité des joueurs, avant que la rencontre ne reprenne après confirmation de la possibilité de la poursuivre.

À la reprise du jeu, l'USM Alger a poursuivi sa domination et Ahmed Khaldi a réussi à porter un nouveau coup à l'équipe sud-africaine, après avoir démarré du côté gauche et déclenché une frappe puissante dans le coin opposé, inscrivant le troisième but à la 55e minute, renforçant l'avance de son équipe et plaçant les Sundowns devant une tâche difficile.

L'équipe algérienne a préservé son avance jusqu'au coup de sifflet final, pour sceller la rencontre sur le score de trois buts à un et décrocher la Supercoupe d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire.

L'USM Alger avait déjà remporté le titre pour la première fois en 2023, après avoir pris le meilleur sur Al Ahly d'Égypte par un but à zéro, avant de rééditer son exploit continental et d'ajouter un nouveau titre à son palmarès.

L'équipe algérienne a par ailleurs abordé la rencontre avec un moral élevé, après avoir remporté la Coupe de la Confédération africaine pour la deuxième fois de son histoire, le 16 mai 2026, à la suite de sa victoire face au Zamalek d'Égypte aux tirs au but.

De son côté, Mamelodi Sundowns a disputé le match en tant que vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique, après avoir décroché le titre aux dépens de l'AS FAR du Maroc, et espérait ajouter la Supercoupe à son palmarès continental, mais il s'est heurté aux ambitions de l'USM Alger, qui a su sceller la rencontre et arracher le trophée au cœur de Pretoria.

Les Sundowns avaient déjà été sacrés en Supercoupe d'Afrique en 2017, lorsqu'ils avaient battu le TP Mazembe de RD Congo par un but à zéro.