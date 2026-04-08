Le journaliste sportif Walid Al-Faraj a tenu des propos retentissants au sujet de la lutte acharnée pour le titre du championnat professionnel Roshen, alors que la rivalité entre Al-Hilal et Al-Nassr s’intensifie à l’approche des phases décisives de la saison.

Après la victoire des « Violets » 5-2 contre Al-Najma et le match nul 2-2 d’Al-Hilal face à Al-Taawoun lors de la précédente journée, le journaliste avait en effet annoncé, avec une confiance affichée, que le titre se dirigeait vers Al-Nassr.

Néanmoins, après la victoire écrasante d’Al-Hilal face à Al-Khaloud mercredi soir (6-0), lors de la 29ᵉ journée, l’analyste a revu sa position, reconnaissant que la balance penche désormais en faveur des Bleus.

Dans la foulée,



il a partagé son analyse en trois points clés : la « recette » du sacre telle que dévoilée par Benzema, la nécessité de se concentrer sur l’Asie selon Tony, et le nouveau triplé historique de l’attaquant français. Pour le consultant, la performance collective du Hilal, portée par une intensité défensive remarquable et une efficacité offensive clinique, a rappelé les standards des grandes équipes européennes. Il a souligné la gestion avisée du temps de jeu par l’entraîneur, la montée en puissance de plusieurs cadres et, surtout, l’impact décisif de Benzema, auteur d’un hat-trick qui l’a propulsé en tête des meilleurs buteurs du championnat. Fidèle à son style direct, Al-Fraj a toutefois mis en garde contre tout excès de confiance : « Le titre se joue sur des détails, et le moindre relâchement peut coûter cher », a-t-il averti, rappelant que le Nasr, malgré son léger passage à vide, reste dans la course grâce à sa solidité défensive et à la créativité de ses milieux offensifs.

Dans son émission « Action avec Walid », il a déclaré : « Al-Hilal a réalisé une rencontre époustouflante contre Al-Khaloud, et ce qui a surtout distingué l’équipe, c’est l’esprit avec lequel elle a joué pendant 90 minutes. »

Il a ajouté : « Je dis aux supporters d’Al-Nassr qu’ils doivent s’inquiéter, car Al-Hilal revient en force et la pression va monter considérablement sur Al-Nassr. Le leader a envoyé un message clair à tout le monde : il ne faillira pas lors des prochaines journées. »

Il a poursuivi : « Al-Hilal n’attend qu’une seule occasion pour s’emparer de la tête du classement, ce qui se produira si Al-Nassr trébuche, puis si le Leader remporte le match qui les opposera directement. »

Il conclut : « Al-Nassr va désormais subir la pression d’Al-Hilal et n’aura d’autre choix que de gagner ses matches sans se préoccuper du leader. »

Avec 68 points au compteur, le club bleu et blanc occupe provisoirement la deuxième place, à seulement deux longueurs d’Al-Nassr, lequel doit encore se déplacer sur la pelouse d’Al-Akhdoud samedi prochain.











