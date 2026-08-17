Al-Ahli s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après avoir éliminé Al-Anwar en seizièmes de finale, lors d'une rencontre marquée par la domination d'Al-Ahli, qui a monopolisé la majeure partie du jeu, avec une prestation remarquée de l'Arménien Edward Speertsyan, qui a joué un rôle décisif en menant son équipe vers la qualification.

Speertsyan touche les montants en première période

Al-Ahli a abordé la rencontre avec force, après que le Néerlandais Marino Pušić a décidé de miser sur la plupart de ses titulaires, dans l'optique de valider la qualification sans mauvaise surprise, ce qui a offert à l'équipe un avantage évident dès les premières minutes.

Malgré les nombreuses tentatives d'Al-Ahli au cours de la première période, la défense d'Al-Anwar et son gardien ont réussi à résister, mais Speertsyan a été tout près d'ouvrir le score à deux reprises, après avoir décoché deux frappes puissantes qui ont heurté les montants, laissant lui échapper l'occasion de mettre Al-Ahli aux commandes.

Al-Ahli a poursuivi son pressing à la recherche d'une ouverture, tandis qu'Al-Anwar s'appuyait sur un bloc défensif et sur les contre-attaques, si bien que la première période s'est achevée sur un score vierge malgré la domination évidente d'Al-Ahli.

La magie de Speertsyan apparaît en seconde période

Au coup d'envoi de la seconde période, Al-Ahli a continué de chercher le premier but, jusqu'à la 60e minute qui a vu cette domination se concrétiser, après que Speertsyan a réussi à briser la résistance d'Al-Anwar d'une magnifique frappe que le gardien n'a pu maîtriser, la balle finissant au fond des filets et l'Arménien offrant l'avantage à son équipe.

Speertsyan ne s'est pas arrêté au but, poursuivant ses mouvements et créant du danger, apparaissant dans des rôles offensifs variés, confirmant ainsi sa valeur comme l'un des éléments les plus en vue d'Al-Ahli lors de la rencontre, après avoir été la principale source de danger sur le but adverse tout au long du match.

À la 89e minute, Speertsyan a parachevé sa prestation en délivrant une passe décisive pour le deuxième but d'Al-Ahli, après avoir servi d'une magnifique passe le Brésilien Wenderson Galeno, entré en cours de jeu, qui a envoyé la balle au fond des filets pour doubler l'avantage d'Al-Ahli.

Al-Anwar réduit l'écart, mais Al-Ahli valide sa qualification

Bien que la rencontre approchât de son terme, Al-Anwar a refusé d'abdiquer et a réussi à réduire l'écart à la deuxième minute du temps additionnel, après que Reda Ben Sayeh a reçu une passe le mettant en face-à-face direct avec le gardien d'Al-Ahli, envoyant la balle au fond des filets et redonnant un peu de suspense aux dernières minutes.

Mais le but d'Al-Anwar est arrivé bien trop tard et n'a pas suffi à changer le cours de la rencontre, Al-Ahli conservant son avantage et validant son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

Grâce à cette victoire, Al-Ahli a poursuivi son parcours dans la compétition avec assurance, après avoir dominé la confrontation face à Al-Anwar grâce au brio de Speertsyan, auteur d'un but et d'une passe décisive, confirmant que l'équipe dispose de nombreuses solutions offensives capables de faire la différence dans les compétitions à élimination directe.