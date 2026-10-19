Trabzonspor a réussi à s'imposer face à Beşiktaş sur le score de deux buts à zéro, ce lundi, lors de la huitième journée du championnat turc.

Ozan Tufan a inscrit le premier but de Trabzonspor dans la rencontre à la 21e minute, tandis que la star égyptienne a ajouté le deuxième but pour l'équipe locale à la 71e minute.

Grâce à ce résultat, Trabzonspor grimpe à la quatrième place du classement du championnat turc avec 16 points, tandis que Beşiktaş recule à la cinquième place avec 15 points.

À noter que le but inscrit par Mohamed Salah dans ce match lui permet de prendre seul la tête du classement des buteurs du championnat turc lors de la saison actuelle, avec 8 buts.

Salah avait rejoint Trabzonspor au début de la saison actuelle via un transfert libre, pour un nouveau défi, après la fin de son aventure avec Liverpool.

Salah avait auparavant été associé à un transfert vers Beşiktaş avant de signer avec Trabzonspor, mais les négociations entre les deux parties s'étaient compliquées.



















