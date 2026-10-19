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imago-sport-1084783195.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy
Traduit par

Vidéo : la magie de Salah guide Trabzonspor vers une victoire 2-0 contre Besiktas en championnat de Turquie

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
Égypte
Turquie

La troupe du Pharaon dans le dernier carré

Trabzonspor a réussi à s'imposer face à Beşiktaş sur le score de deux buts à zéro, ce lundi, lors de la huitième journée du championnat turc.

Ozan Tufan a inscrit le premier but de Trabzonspor dans la rencontre à la 21e minute, tandis que la star égyptienne a ajouté le deuxième but pour l'équipe locale à la 71e minute.

Grâce à ce résultat, Trabzonspor grimpe à la quatrième place du classement du championnat turc avec 16 points, tandis que Beşiktaş recule à la cinquième place avec 15 points.

À noter que le but inscrit par Mohamed Salah dans ce match lui permet de prendre seul la tête du classement des buteurs du championnat turc lors de la saison actuelle, avec 8 buts.

Salah avait rejoint Trabzonspor au début de la saison actuelle via un transfert libre, pour un nouveau défi, après la fin de son aventure avec Liverpool.

Salah avait auparavant été associé à un transfert vers Beşiktaş avant de signer avec Trabzonspor, mais les négociations entre les deux parties s'étaient compliquées.






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