Dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On », l’ancien gardien d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre David Seaman retrouve Adebayo Akinfenwa pour retracer sa carrière, de son départ de Leeds United à sa participation à la Coupe du monde. Double champion de la Premier League, il passe également en revue l’effectif actuel des Gunners, livre son avis sans détour sur Jordan Pickford, revient sur CE but mythique de Ronaldinho et bien plus encore.
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Disponible sur YouTube et Spotify, le podcast « Beast Mode On » propose l’intégralité de ses épisodes à la vision et à l’écoute gratuites.