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VIDÉO : La légende anglaise David Seaman revient sur son refus de rejoindre Manchester United, les espoirs de titre d'Arsenal et bien plus encore dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On » Arsenal Premier League Angleterre D. Seaman A. Akinfenwa

Dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On », l’ancien gardien d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre David Seaman retrouve Adebayo Akinfenwa pour retracer sa carrière, de son départ de Leeds United à sa participation à la Coupe du monde. Double champion de la Premier League, il passe également en revue l’effectif actuel des Gunners, livre son avis sans détour sur Jordan Pickford, revient sur CE but mythique de Ronaldinho et bien plus encore.