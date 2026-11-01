La Juventus a renoué avec la victoire et adressé un message fort à ses concurrents, après avoir dominé Naples sur le score de deux buts à zéro, lors du match qui opposait les deux équipes ce dimanche soir à l'Allianz Stadium, dans le cadre de la dixième journée de Serie A.

Les Bianconeri ont réussi à se réconcilier rapidement avec leurs supporters, après leur revers face à Gênes lors de la dernière journée, en signant une victoire importante aux dépens de Naples, et en retrouvant une partie de leur éclat au moment idéal, sous la houlette de leur entraîneur Luciano Spalletti.

Avec cette victoire, la Juventus porte son total à 17 points et grimpe à la septième place du classement de Serie A, avec trois points d'avance sur Naples, qui reste bloqué à 14 points à la huitième place, sous la direction de son entraîneur Massimiliano Allegri.

Le tournant du match est intervenu lors de la seconde période, précisément à la 70e minute, lorsque Kenan Yildiz — pardon, lorsque Karim Alajbegović a réussi à percer la défense de Naples, après avoir reçu le ballon et s'être élancé avant de décocher une frappe surpuissante du pied gauche depuis l'extérieur de la surface de réparation.

Le ballon a heurté le poteau avant de finir au fond des filets, sur une frappe magnifique que le gardien Meret n'a pas pu maîtriser, offrant à la Juventus l'avantage au milieu d'une immense liesse dans les tribunes de l'Allianz Stadium.

À peine cinq minutes plus tard, Naples encaissait un nouveau coup, après que l'arbitre eut brandi le second carton jaune à l'encontre de Marianucci, à la suite de son intervention sur Cabal, l'obligeant à quitter le terrain sous le coup d'une expulsion, son équipe terminant les minutes restantes à dix joueurs.

La Juventus a profité de la supériorité numérique face à son adversaire, Jérémie Boga portant le coup de grâce à la 87e minute, après avoir reçu le ballon sur le côté gauche, s'être légèrement infiltré vers l'axe, avant de décocher une superbe frappe du pied droit depuis l'extérieur de la surface, qui s'est logée dans les filets.

Avec ce but, la Juventus a confirmé sa supériorité dans la rencontre, s'imposant par un précieux succès deux buts à zéro aux dépens de Naples, et offrant à Spalletti un important regain de confiance dans sa quête de restauration du statut des Bianconeri parmi les grands du Calcio.