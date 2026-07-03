Vidéo - La joie débordante d'Abou Treika après la qualification de l'Égypte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

La chaîne « beIN Sports » a immortalisé des moments exceptionnels mettant en scène la légende du football égyptien Mohamed Abou Trika et son coéquipier Ahmed El-Mohamadi, qui vivaient une tension intense dans le studio pendant la séance de tirs au but décisive opposant l'Égypte à l'Australie.

L’Égypte s’est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, en battant l’Australie 4-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

La séquence montre Abou Treika, stylo et feuille en main, notant avec attention les tireurs réussissant ou échouant dans les deux camps, visiblement tendu à chaque tentative.

Abou Treika n’a pu réprimer son enthousiasme, applaudissant avec ferveur chaque penalty égyptien transformé, tandis qu’El-Mohamadi partageait cette même alternance d’espoir et d’inquiétude.

Dès l’annonce de la victoire des Pharaons 4-2, les deux hommes ont éclaté dans une liesse folle et se sont étreints chaleureusement, dans une scène qui reflétait l’ampleur de l’exploit historique réalisé par l’Égypte en se qualifiant pour les huitièmes de finale pour la première fois.