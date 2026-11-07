L'Uruguayen Fede Valverde, joueur du Real Madrid, est parvenu à inscrire un superbe but qui a offert l'avantage à son équipe face à Valence lors de la rencontre comptant pour la 12e journée de la Liga, après avoir décoché une puissante frappe du pied droit qui a trouvé le fond des filets, dans une scène qui a rappelé son but remarquable contre l'AEK Athènes en Ligue des champions la semaine dernière.

Le but est intervenu après l'exécution d'un coup franc direct par Kylian Mbappé, qui a heurté le mur avant de revenir dans la zone de jeu, avant que Valverde ne se jette sur le ballon relâché et décoche une puissante frappe au ras du sol dans le but, que le gardien Dimitrievski n'a pu détourner malgré sa tentative de l'atteindre de la main tendue.

Avec ce but, Valverde a poursuivi son brio dans les frappes en dehors de la surface de réparation, confirmant sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs, offrant ainsi au Real Madrid un avantage important dans la confrontation face à Valence.