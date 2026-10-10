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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : la frappe surpuissante d'En-Nesyri surprend Bono et des retrouvailles entre Marocains lors du Clásico

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
Arabie saoudite
Maroc

Le duo marocain brille dans le choc saoudien

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a attiré tous les regards lors du clásico entre Al-Hilal et Al-Ittihad, ce samedi soir, dans le cadre de la huitième journée du championnat saoudien Roshn, après avoir décoché une frappe surpuissante qui a secoué les filets de son compatriote Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, dans une scène mêlant frisson offensif et esprit sportif.

Le but est intervenu à la 22e minute de la première mi-temps, après qu'En-Nesyri eut reçu une passe remarquable de son coéquipier Marwan Al-Sahafi, pour décocher une frappe puissante et soudaine qui s'est logée dans les filets, Bounou étant incapable de la repousser malgré sa tentative de maîtriser le ballon arrivé à très grande vitesse.

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Malgré l'importance du but dans l'ambiance bouillante du clásico, En-Nesyri a refusé de célébrer devant les supporters d'Al-Hilal et s'est dirigé directement vers Bounou pour l'enlacer, dans une scène qui a reflété la relation amicale unissant le duo marocain en dehors de la compétition sur le rectangle vert.

La scène est devenue l'un des moments marquants de la rencontre, le but ayant conjugué la puissance de la frappe qui a surpris le gardien d'Al-Hilal et l'esprit sportif dont a fait preuve l'attaquant d'Al-Ittihad envers son ami et coéquipier en sélection marocaine.

Le geste d'En-Nesyri reflète la nature des liens qui unissent les stars de la sélection marocaine, même lorsqu'elles se retrouvent dans une confrontation directe sous deux maillots différents. Alors que chaque joueur cherche à aider son équipe à remporter le clásico, les liens personnels et l'esprit sportif demeurent présents, ce qu'a illustré l'accolade entre En-Nesyri et Bounou après le but.


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