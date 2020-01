VIDEO - La frappe sensationnelle de Curtis Jones lors de Liverpool-Everton

D’une frappe somptueuse, le milieu offensif a permis à Liverpool d’éliminer Everton au 3e tour de la FA Cup.

Curtis Jones : retenez bien ce nom ! Si vous ne le connaissiez pas avant la rencontre de ce dimanche entre et (1-0), disputée dans le cadre du 3e tour de la , c’est tout à fait normal.

Et pour cause, ce jeune Anglais est né en 2001, n’a donc que 18 ans et vient tout juste d’inscrire face aux Toffees son premier but avec les professionnels !

Une trajectoire "feuille morte"

Mais quel but ! Les qualificatifs manquent et ne suffisent pas non plus pour décrire sa frappe parfaite et limpide, qui a logiquement trompé Pickford à la 71e minute de jeu, avec l’aide de la barre transversale.

Un tir d’ailleurs déclenché sans le moindre élan, avec une trajectoire "feuille morte" dont Jones devrait encore nous faire profiter à l’avenir. Une chose semble certaine : les Reds, qualifiés pour le tour suivant en FA Cup, ont une pépite sous la main !