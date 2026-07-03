La sélection portugaise s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire palpitante 2-1 face à la Croatie, lors d'un match marqué par un jeu offensif intense et des rebondissements passionnants dans le cadre des seizièmes de finale.

Grâce à ce succès, les Portugais ont confirmé leur supériorité et leur préparation pour les phases à élimination directe, malgré la solidité habituelle des Croates.

Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos ont inscrit les deux buts portugais, tandis qu’Ivan Perišić a sauvé l’honneur croate. Le Portugal affrontera l’Espagne en huitièmes de finale, un choc au sommet entre deux sélections aux ambitions légitimes.

Première mi-temps : la domination portugaise n’a pas suffi à venir à bout de la solidité croate

Les Portugais ont dominé la possession et se sont créés plusieurs occasions dangereuses, mais ils ont buté sur une défense croate solide et disciplinée, si bien que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Le match a démarré sur un rythme soutenu, les Portugais se ruant à l’attaque en tirant parti de la vitesse et des déplacements en largeur de Rafael Leão, Pedro Neto et Nuno Mendes sur les ailes, tandis que Bruno Fernandes et João Neves formaient un duo efficace au milieu de terrain, mais la finition a fait défaut face au but de Dominik Livaković.

Les occasions portugaises se sont multipliées sur centres et corners : Cristiano Ronaldo, João Cancelo et Renato Vieira se sont montrés dangereux de la tête, mais la plupart de leurs tentatives manquaient de précision.

L’occasion la plus dangereuse est revenue à Bruno Fernandes, dont une frappe puissante repoussée par le gardien croate a conclu une contre-attaque rapide.

De leur côté, les Croates ont misé sur un bloc défensif discipliné et des contres rapides, animés par les déplacements d’Ante Budimir et de Nikola Vlašić. Budimir a d’ailleurs alerté Rui Patrício dès l’entame par une frappe cadrée depuis l’intérieur de la surface, mais le gardien portugais a repoussé le danger.

Malgré la pression intense des Portugais, les Croates ont préservé leur cohésion défensive et fermé les principales voies d’accès à leur but.

Ruben Dias a écopé d’un carton jaune pour une faute. Malgré une nette supériorité dans la possession et un jeu offensif varié, le Portugal a manqué d’efficacité devant le but.

La Croatie, elle, a appliqué avec succès sa stratégie de « résistance et de contre-attaque », s’appuyant sur l’expérience de ses joueurs dans la gestion des grands rendez-vous, en guetant la moindre erreur portugaise en seconde période.

Deuxième mi-temps : coup de théâtre croate, puis remontée portugaise

La Croatie a alors changé de visage et, après avoir accentué la pression, a concrétisé l’une de ses rares incursions par Ivan Perišić, buteur à la 53^e minute.

La réplique portugaise est immédiate : Ronaldo voit son but refusé pour hors-jeu, puis la frappe puissante de Liao heurte la barre transversale.

Les Portugais ont maintenu la pression et obtenu un penalty, transformé par Cristiano Ronaldo à la 68^e minute après intervention de la VAR.

Les minutes suivantes ont vu les Portugais pousser pour trouver le but de la victoire, notamment après la sortie de Ronaldo remplacé par Ruben Neves, mais ils ont de nouveau buté sur la solidité défensive croate, ponctuée de contres rapides qui ont failli redonner l’avantage aux vice-champions du monde.

Malgré une supériorité technique et physique, ainsi qu’une possession confortable, le Portugal a peiné à conclure ses actions, un manque d’efficacité qui pourrait se payer cash en phase à élimination directe.

La Croatie, elle, a une nouvelle fois assumé son statut de « monstre des grands tournois » : dominée mais jamais abattue, elle a frappé sur l’une de ses rares occasions et défendu avec courage jusqu’au bout.

Alors que tout semblait se diriger vers la prolongation, Gonçalo Ramos est entré en jeu pour clore le débat.

À la 90e+4, Ramos s’est élevé au cœur de la surface de réparation pour reprendre d’une tête imparable un centre millimétré de son coéquipier Rafael Leão, qui s’est logé dans le coin inférieur droit du but croate.

Alors que les tribunes croates explosaient de joie pour célébrer cet égalisateur potentiel, la VAR est venue couper court à la fête et sceller le sort de la rencontre… À la 90e+13, Josko Gvardiol a bien failli égaliser de la tête, une réalisation que tout le monde a d’abord prise pour le but salvateur qui allait mener le match en prolongation.

La joie des Croates n’a duré que quelques secondes : l’assistance vidéo a rapidement appelé l’arbitre central à revoir l’action. Après plusieurs minutes d’attente et de tension, la décision est tombée : but refusé pour une faute signalée avant la frappe.

Le coup de sifflet final a alors retenti, transformant l’espoir croate en un souvenir amer et qualifiant le Portugal pour les huitièmes de finale, entre soulagement et tension extrême.