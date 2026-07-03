Vidéo : la frappe de Ramos assène le coup de grâce à la Croatie et relance la Coupe du monde de Cristiano

La sélection portugaise s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire palpitante 2-1 face à la Croatie, lors d'un match marqué par un jeu offensif intense et des rebondissements passionnants dans le cadre des seizièmes de finale.

Grâce à ce succès, les Portugais ont confirmé leur supériorité et leur préparation pour les phases à élimination directe, malgré la solidité habituelle des Croates.

Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos ont inscrit les deux buts portugais, tandis qu’Ivan Perišić a sauvé l’honneur croate. Le Portugal affrontera l’Espagne en huitièmes de finale, un choc très attendu entre deux grandes nations.

Première mi-temps : la domination portugaise n’a pas suffi à venir à bout de la solidité croate

Les Portugais ont dominé la possession et se sont créés plusieurs occasions dangereuses, mais ils ont buté sur une défense croate solide et disciplinée, si bien que les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Le match a démarré sur un rythme soutenu, les Portugais se ruant à l’attaque en tirant parti de la vitesse et des déplacements sur les ailes de Rafael Leão, Pedro Neto et Nuno Mendes, tandis que Bruno Fernandes et João Neves formaient un duo efficace au milieu de terrain, mais la finition a fait défaut face au but de Dominik Livaković.

Les occasions portugaises se sont multipliées sur centres et corners : Cristiano Ronaldo, João Cancelo et Renato Vieira se sont montrés dangereux de la tête, mais la plupart de leurs tentatives manquaient de précision.

La plus dangereuse est revenue à Bruno Fernandes, dont la frappe puissante, à l’entrée de la surface, a été repoussée avec brio par le gardien croate.

De leur côté, les Croates ont misé sur un bloc défensif discipliné et des contres rapides, animés par les déplacements d’Ante Budimir et de Nikola Vlašić. Budimir a d’ailleurs alerté Rui Patrício dès l’entame par une frappe cadrée depuis l’intérieur de la surface, sans toutefois trouver le cadre.

Malgré la pression intense des Portugais, les Croates ont préservé leur cohésion défensive et fermé les principales voies d’accès vers leur but.

En première période, Ruben Dias a été averti pour une faute appuyée, présageant une défense sous tension en seconde.

Malgré une nette supériorité dans la possession et une variété offensive certaine, la Seleção a manqué d’efficacité devant le but, posant la question de l’utilité d’un pressing haut s’il ne se traduit pas par des réalisations.

La Croatie, elle, a réussi sa stratégie de « résistance et de contre-attaque », s’appuyant sur l’expérience de ses joueurs dans la gestion des grands matchs, et attend l’occasion de profiter de toute erreur portugaise en deuxième mi-temps.

Deuxième mi-temps : un coup de fouet croate puis une remontée portugaise

La Croatie a alors changé d’approche et accentué la pression en seconde période, concrétisant l’une de ses actions collectives par l’ouverture du score d’Ivan Perišić à la 53^e minute.

La réplique portugaise est immédiate : Ronaldo voit son but refusé pour hors-jeu, puis la frappe puissante de Liao heurte la barre transversale.

Les Portugais ont maintenu la pression et obtenu un penalty après intervention de la VAR, transformé par Cristiano Ronaldo à la 68^e minute.

Les minutes suivantes ont vu les Portugais presser pour le but de la victoire, notamment après la sortie de Ronaldo remplacé par Ruben Neves, mais ils ont de nouveau buté sur la solidité défensive croate, qui a même lancé quelques contres dangereux.

Malgré une supériorité technique et physique, ainsi qu’une possession confortable, le Portugal a peiné à conclure ses actions, un manque d’efficacité qui pourrait se payer cash en phase à élimination directe.

La Croatie, elle, a une nouvelle fois assumé son statut de « monstre des grands tournois » : dominée, elle a frappé sur l’une de ses rares occasions et défendu avec abnégation jusqu’au bout.

Alors que tout semblait se diriger vers la prolongation, Gonçalo Ramos est entré en jeu pour clore le débat.

À la 90^e+4, Ramos s’élève au cœur de la surface et, d’une tête imparable, expédie le centre millimétré de Rafael Leão dans le coin inférieur droit des filets croates.

Alors que les tribunes croates explosaient de joie pour célébrer cet égaliseur potentiel, la VAR est venue couper court à la fête et sceller le sort de la rencontre… À la 90e+13, Josko Gvardiol semblait avoir trouvé la faille d’une tête que tout le monde a d’abord prise pour le but salvateur qui allait mener le match en prolongation.

La joie des Croates n’a duré que quelques secondes : l’assistance vidéo a rapidement appelé l’arbitre principal à revoir l’action. Après plusieurs minutes d’attente et de tension, la décision est tombée : but refusé pour une faute commise avant la conclusion.

Le coup de sifflet final a alors retenti, transformant l’espoir croate en un souvenir amer et qualifiant le Portugal pour les huitièmes de finale, entre soulagement et tension extrême.