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Vidéo : la France évite le piège du Paraguay et se prépare à la revanche du Maroc

Paraguay vs France
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L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Paraguay 1-0 tôt ce dimanche matin.

La défense paraguayenne a résisté aux assauts des Bleus pendant les 45 premières minutes, et la première mi-temps s'est terminée sur un score nul et vierge.

La pression française s'est poursuivie et les Bleus ont failli ouvrir le score par Kony, mais le gardien Orlando Gil a repoussé la frappe à la 54^e minute. 

La France a ensuite obtenu un penalty, transformé avec sang-froid par Kylian Mbappé, permettant aux Bleus de prendre l’avantage à la 70^e minute.

Le Paraguay a tenté de revenir au score, mais s'est heurté à la solidité de la défense française, et le match s'est terminé par la qualification des Bleus pour les quarts de finale.

Les Bleus affronteront le Maroc, tombeur du Canada (3-0) en huitièmes, pour une place en demi-finale.

Les Marocains espèrent prendre leur revanche sur les Bleus, qui les avaient éliminés en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

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