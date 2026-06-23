Vidéo : La France crée la surprise face à l'Irak et se qualifie pour les 32^(es) de finale lors d'une soirée mouvementée

L'équipe de France s'est officiellement qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 3-0 face à l'Irak lors de la deuxième journée du groupe 9.

Les Bleus totalisent désormais six points et occupent logiquement la première place du classement, avec un parcours parfait après leur succès 3-1 face au Sénégal lors de la première journée. Ils sont ainsi certains de participer à la phase à élimination directe avant même de disputer leur dernier match de groupe.

La rencontre a été marquée par un événement exceptionnel : un violent orage a éclaté à la fin de la première mi-temps aux abords du stade de Philadelphie. Les organisateurs ont donc reporté le coup d’envoi de la seconde période et évacué les tribunes par précaution pour garantir la sécurité des supporters et des joueurs.

L’arrêt a duré deux heures et douze minutes, jusqu’à ce que le comité d’organisation annonce un temps favorable et donne le feu vert pour la reprise. Les deux équipes ont alors réintégré la pelouse, et les Bleus ont poursuivi leur marche en avant vers un nouveau succès, synonyme de qualification pour les 32es de finale.

Mbappé ouvre le score

Les Bleus ont imposé leur domination dès les premières minutes, exploitant les erreurs individuelles des Irakiens, tant dans le placement que dans les passes, tandis que les Lions des deux rives peinaient à suivre le rythme.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 14^e minute d’un tir puissant du pied gauche, offrant à son équipe un avantage précoce.









Au retour des vestiaires, les Bleus maintiennent la pression et Mbappé double la mise à la 54^e minute, bien servi par Ousmane Dembélé et profitant d’une erreur défensive dans la surface irakienne.









Dembélé enfonce le clou

Les Bleus ne laissent pas à leur adversaire le temps de souffler : Ousmane Dembélé inscrit le troisième but à la 66e minute, après une passe décisive de Michael Olise dans la surface, et offre à la France une avance très confortable.









Une minute plus tard, Olléissé expédie une frappe puissante repoussée par le poteau (67e), puis Adrien Rabiot voit sa tête filer à côté des cages (68e).

Une opportunité gâchée et des espoirs reportés

L’Irak, lui, a créé son occasion la plus dangereuse à la 75e minute : Ali Al-Hammadi, bien servi dans la surface, a tiré à côté du poteau gauche alors qu’il était parfaitement placé pour réduire le score.

Les Bleus ont ensuite géré leur avance jusqu’au coup de sifflet final, s’imposant logiquement 3-0 et validant leur billet pour les huitièmes de finale. De son côté, l’Irak doit impérativement battre le Sénégal lors de la dernière journée pour entretenir ses espoirs de qualification.