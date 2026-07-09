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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vidéo : la France assène un doublé éclatant au Maroc en six minutes

Kylian Mbappé
France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
France
Maroc
É.-U.

L'équipe de France a infligé un double coup à son homologue marocaine en inscrivant deux buts en six minutes, ce mercredi soir, lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a effacé son penalty manqué en première période en ajustant une frappe précise à la 60^e minute.

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Mbappé avait connu un moment difficile en début de match, lorsque le gardien marocain Yassine Bounou avait repoussé le penalty tiré par la star française, préservant ainsi ses cages et donnant aux « Lions de l’Atlas » un formidable coup de pouce moral face à l’un des attaquants les plus redoutables du monde.

Mbappé reprend ainsi la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, avec huit réalisations, au coude-à-coude avec l’Argentin Lionel Messi.



Ousmane Dembélé n’a attendu que six minutes pour surprendre le Maroc d’une frappe puissante que Yassine Bounou n’a pu repousser.

Dembélé porte ainsi son total à cinq buts dans cette édition, auxquels s’ajoutent deux passes décisives, pour un total de sept contributions.


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