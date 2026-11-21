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Alors que les spéculations se multiplient autour des mouvements de l'AC Milan lors du mercato d'hiver, le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a adressé des messages directs sur les projets à venir, évoquant l'ampleur des dépenses attendues et les noms associés à l'équipe ces derniers temps, ainsi que l'avenir de l'un des joueurs phares des Rossoneri.

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Arrivé à Milan il y a quelques jours, Cardinale a tenu hier une réunion avec la direction du club au siège de « Casa Milan », afin d'aborder plusieurs dossiers liés au mercato et aux projets de l'équipe jusqu'à l'été prochain. Le propriétaire de l'AC Milan s'est rendu aujourd'hui au centre d'entraînement de « Milanello » pour suivre la séance et la conférence de presse de l'entraîneur Ruben Amorim, avant de quitter les lieux et de s'arrêter pour répondre aux journalistes au sujet du match contre Frosinone, prévu demain.

Interrogé sur sa préparation pour la rencontre, Cardinale a déclaré : « Je suis prêt pour demain. Nous avons passé deux jours formidables, avec notamment une réunion hier à Casa Milan consacrée au mercato, ainsi qu'au reste de nos projets pour la saison jusqu'à l'été. Je peux dire que l'ambiance ici est très positive, la séance d'entraînement d'aujourd'hui était excellente et l'équipe gagne en cohésion. »

Il a ajouté : « J'ai parlé avec plusieurs joueurs, ils sont tous très positifs et ils mesurent, comme l'a dit Ruben (Amorim), l'importance du match de demain. Nous espérons démarrer fort, gagner et poursuivre sur notre lancée. »

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Au sujet de la préparation de l'AC Milan pour le mercato d'hiver, le propriétaire du club a assuré que la direction travaillait sur plusieurs dossiers, tout en soulignant la difficulté de bouger en janvier : « Oui, je suis prêt. Nous faisons beaucoup de travail. C'est compliqué, le mercato d'hiver est toujours difficile, donc il faut être prêt et saisir les opportunités qui se présentent. »

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Cardinale a poursuivi : « La seule chose que je peux promettre, c'est que nous ne prendrons aucune décision dont nous ne serons pas totalement convaincus. Nous allons dépenser de l'argent, mais nous le dépenserons intelligemment, en cohérence avec le projet et en étroite coordination avec Ruben et tous ceux qui sont ici à Milanello. »

Interrogé sur l'Allemand Markus Krösche, dont le nom est associé à une arrivée dans l'organigramme du club au poste de directeur sportif, il a répondu : « Je sais que vous vous êtes beaucoup focalisés sur Markus, mais quand nous serons prêts à annoncer quelque chose, je reviendrai vers vous pour en parler. »

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Endrick et Rabiot : « Ce nom revient très souvent »

La discussion s'est ensuite portée sur le Brésilien Endrick, joueur du Real Madrid, dont le nom a été associé à l'AC Milan ces derniers temps. Cardinale a déclaré : « Ce nom revient lui aussi très souvent. Ce projet dépasse un seul joueur, mais il est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, à son poste. J'ai beaucoup de respect pour lui, et nous verrons ce qui est possible. »

Il a également évoqué l'avenir d'Adrien Rabiot et la prolongation de son contrat, exprimant sa grande estime pour le joueur français : « J'adore Adrien, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je pense qu'il est tout simplement formidable, et j'ai beaucoup de respect pour lui et pour sa famille. Nous sommes en discussions et j'espère que nous parviendrons à un bon résultat. Mais si cela ne dépendait que de moi, j'en ferais un joueur franchise du club », selon sempremilan.

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Cardinale a conclu en assurant que l'AC Milan travaillait actuellement sur plusieurs dossiers, avec l'espoir que l'arrivée de Krösche à la direction contribue à améliorer la gestion du projet sportif, alors que se prépare un mercato d'hiver qui pourrait réserver des mouvements importants pour l'équipe.

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