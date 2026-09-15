Al-Nassr a encaissé un coup dur face à Al-Ain, la rencontre entre les deux équipes s'étant transformée en une soirée exceptionnelle pour les frères marocains Hussein et Soufiane Rahimi, auteurs de trois buts dans les filets d'Al-Nassr en seulement 72 minutes.

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Al-Nassr s'est retrouvé dans une situation délicate après qu'Al-Ain a su exploiter les espaces et les erreurs défensives clairement apparues, le club émirati devenant la formation la plus dangereuse au fil des minutes, la défense d'Al-Nassr se montrant incapable d'arrêter les mouvements de la famille Rahimi.

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Hussein Rahimi a lancé les hostilités en inscrivant le premier but d'Al-Ain à la 25e minute, profitant d'une erreur défensive d'Al-Nassr et d'un déplacement parfait qui l'a placé au bon endroit, avant d'envoyer le ballon au fond des filets et d'offrir l'avantage à son équipe.

Hussein Rahimi a de nouveau reproduit le scénario à la 63e minute, après un déplacement remarquable dans la surface de réparation, exploitant une fois encore les failles de la défense d'Al-Nassr pour ajouter un deuxième but à son compteur et à celui de son équipe, aggravant les souffrances d'Al-Nassr dans la rencontre.

Hussein ne s'est pas contenté de sa prestation, puisque ce fut au tour de son frère Soufiane Rahimi de parachever la soirée historique de la famille en inscrivant le troisième but d'Al-Ain à la 72e minute, portant à trois le nombre de buts encaissés par Al-Nassr, tous des œuvres des deux frères marocains.

Ainsi, la confrontation entre Al-Nassr et Al-Ain s'est muée en scène de brillance pour la famille Rahimi, Hussein et Soufiane s'étant imposés sur le cours du match en profitant des erreurs et des espaces apparus dans l'arrière-garde d'Al-Nassr, contraignant ce dernier à une forte réaction s'il veut revenir dans la rencontre.