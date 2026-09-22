Vidéo : « La dernière danse » réserve une surprise, Messi fait ses adieux à l'Argentine d'une manière différente

Lionel Messi se prépare à conclure son aventure internationale avec la sélection argentine, après que la date du 6 octobre prochain a été fixée pour la rencontre amicale face au Bénin, dans un contexte où l'on s'attend à ce qu'il s'agisse du dernier match de la star de 39 ans sous le maillot de son pays.

La marque « Adidas » a dévoilé un maillot spécial conçu pour la rencontre à venir, en hommage à Messi durant le dernier chapitre de son parcours avec la sélection, s'inspirant pour ses détails des symboles les plus marquants liés à son histoire avec l'Argentine.

Le maillot porte le numéro 10 en couleur dorée dans le dos, le chiffre se mêlant au centre du soleil présent sur le drapeau argentin, lequel apparaît également à travers le tissu du maillot, dans un design qui allie l'identité de la sélection et le statut historique de son capitaine.

Cet hommage intervient au regard du parcours exceptionnel réalisé par Messi avec l'Argentine, lui qui a disputé 207 matches internationaux durant lesquels il a inscrit 125 buts, et a mené la sélection de son pays au sacre lors de la Coupe du monde 2022, en plus d'avoir remporté le Ballon d'Or à 7 reprises.

Avant la rencontre à venir face au Bénin, l'Argentine dispute deux matches amicaux, contre la Bolivie le 30 septembre et le Burkina Faso le 3 octobre, en l'absence de Messi lors de ces deux rencontres.

Tous les regards se tournent ensuite vers le 6 octobre, pour suivre l'apparition attendue de Messi sous le maillot de la sélection argentine, lors d'une soirée qui pourrait marquer la fin d'une époque historique pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.