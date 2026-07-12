L'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 après une victoire dramatique et palpitante 3-1 contre la Suisse, à l'issue des prolongations, lors du quart de finale qui a opposé les deux équipes dimanche à l'aube, au stade de Kansas City. Elle affrontera donc l'Angleterre mercredi prochain en demi-finale.

Le tenant du titre a profité de l’expulsion de l’attaquant suisse Breel Embolo, sanctionné d’un deuxième carton jaune pour simulation à la 72^e minute, pour sceller l’issue de la rencontre en prolongation grâce à deux buts tardifs de Julián Álvarez, puis Lautaro Martínez, après que la Suisse a égalisé par Dan Ndoye (67^e).

Messi avait ouvert le score dès l’entame

La rencontre a commencé sous le signe d’une nette domination suisse : la sélection helvétique a occupé le camp argentin et exercé un pressing haut, mais a manqué de justesse dans la dernière passe et la frappe finale.

L’Argentine a toutefois puni la Suisse dès sa première véritable incursion, lorsque Lionel Messi a tiré un corner du côté gauche avec une précision redoutable, trouvant la tête d’Alexis McAllister qui a envoyé le ballon dans la lucarne droite pour ouvrir le score (10e minute), un coup dur pour la Suisse qui avait pourtant mieux démarré la rencontre.

La Suisse a tenté de réagir, mais la frappe de Djibril Sow a été facilement captée par le gardien Emiliano Martínez (20e), les occasions helvétiques restant rares en raison d’un manque de précision dans le dernier tiers.

Ndoye relance le match

Après la pause, la Nati a mis du temps à imposer son rythme, avant que les hommes de Murat Yakin ne rehaussent leur niveau de jeu après l’heure de jeu. Breel Embolo a alors manqué une occasion en or sur une tête trop molle (60^e).

Les occasions helvétiques se sont alors enchaînées : Martinez a repoussé un léger coup de tête de Dan Ndoye (65e), puis a sauvé son but sur une frappe puissante à longue distance de Granit Xhaka (66e), avant que la Suisse ne récolte enfin le fruit de ses efforts.

Après un superbe une-deux sur le flanc gauche entre Dan Ndoye et Ricardo Rodríguez, Ndoye a décoché un tir à ras de terre précis qui s’est logé au fond des filets, égalisant ainsi le score (67e), au milieu d’une explosion de joie des joueurs suisses.

L’expulsion d’Embolo change la donne

La joie helvétique est toutefois de courte durée : cinq minutes après l’égalisation, Breel Embolo écope d’un deuxième avertissement pour simulation (72^e), un décision arbitrale contestée qui provoque la colère des Suisses.

L’Argentine a tenté de profiter de son avantage numérique, mais la tête de McAllister a frôlé la barre transversale (89^e) et le tir de Messi est passé à côté du poteau droit (90^e+2), puis le gardien Grégor Kobel a repoussé un ciseau retourné de Lisandro Martínez (90^e+9), et la rencontre s'est prolongée.

Alvarez et Martínez scellent la qualification

En prolongation, l’Argentine a accentué son emprise et s’est projetée dans la moitié de terrain suisse, où Tiago Almada a décoché une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface qui a fini dans le coin inférieur gauche (95^e), mais l’arbitre a annulé le but pour hors-jeu.

Les Sud-Américains ont maintenu la pression jusqu’à ce que Julián Álvarez décoche une frappe enroulée du gauche depuis l’angle gauche de la surface, qui a fini dans la lucarne droite de Kobel (113^e), offrant enfin l’avantage au tenant du titre.

Alors que la Suisse tentait désespérément d’égaliser dans le temps additionnel, Lautaro Martínez a surgi pour reprendre un centre et l’envoyer au fond des filets (120^e+1), scellant définitivement la qualification et éliminant les derniers espoirs helvétiques.

Grâce à ce succès précieux, l’Argentine rejoint les demi-finales et défiera l’Angleterre mercredi prochain dans un clasico prometteur entre le tenant du titre et une sélection anglaise en quête d’un deuxième sacre, tandis que la France et l’Espagne se sont déjà ouvert les portes de l’autre demi-finale.