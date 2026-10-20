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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : la crise Conceição continue, un joueur d'Al-Ittihad tire à boulets rouges sur son ancien entraîneur

S. Conceicao
S. Al-Mousa
Al Ittifaq vs Al Ittihad
Al Ittifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Une crise majeure provoquée par l'entraîneur portugais

Saad Al-Mousa, défenseur du club saoudien d'Al-Ittihad, a ouvert le feu sur son ancien entraîneur, le Portugais Sergio Conceição, après les déclarations controversées que ce dernier a faites au cours des dernières heures.

Conceição s'en était pris à la mentalité des joueurs saoudiens, en raison de la période qu'il a passée en Roshn Saudi League avec le club d'Al-Ittihad, estimant qu'ils ne possèdent pas le professionnalisme requis et que leur mentalité est mauvaise.

Saad Al-Mousa a répondu à ces déclarations, après avoir conduit Al-Ittihad à la victoire face à Al-Ettifaq sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, mardi soir, sur la pelouse de ce dernier, pour la dixième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Mousa a déclaré, dans des propos accordés à l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 » : « Il y a deux jours, un ancien entraîneur a fait une déclaration dans laquelle il évoque le professionnalisme du joueur saoudien. Je tiens à affirmer à tout le monde que cette déclaration est totalement fausse. »

Il a ajouté : « Je ne connais pas l'objectif de cette déclaration. Peut-être a-t-il considéré que le joueur saoudien était le maillon le plus faible pour justifier son échec. J'aurais aimé qu'il soit plus courageux et qu'il cite les véritables raisons dont il était responsable. »

Et de conclure : « Le soutien dont bénéficie le football saoudien est sans précédent. Le joueur saoudien est conscient et pleinement averti de l'importance du football saoudien et de sa réputation, et je ne pense pas que cette polémique naïve affectera le projet de développement du joueur saoudien. »

Rappelons que Conceição a pris en main l'entraînement d'Al-Ittihad la saison dernière, mais il a terminé le championnat saoudien à la cinquième place, a été éliminé de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en demi-finale et de la Ligue des champions d'Asie Élite en quart de finale.

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