Vidéo : la course historique au titre de meilleur buteur… Mbappé dépasse Klose et vise la première place occupée par Messi

Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, est désormais le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, après avoir dépassé l’ancien Allemand Miroslav Klose. Il ne lui reste plus qu’à rattraper l’Argentin Lionel Messi, qui occupe la première place.

Mercredi matin, en clôturant la première période de France-Suède (seizièmes de finale de l’édition 2026 disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique), il a inscrit un but somptueux.

Après une passe d’Ousmane Dembélé, il a envoyé le ballon dans le coin opposé.

Avec ce bijou, Mbappé porte son total à 17 réalisations, dépassant Klose (16 buts) et s’emparant ainsi seul de la deuxième place du classement des meilleurs buteurs, d’après les statistiques de « Stats Foot ».

Seuls deux buts séparent désormais Mbappé de Messi, actuel détenteur du record absolu, ce qui promet une empoignade passionnante pour les rencontres à venir.

Avec cinq réalisations, il pointe désormais au deuxième rang du classement des buteurs de l’édition 2026, juste derrière Messi et ses six unités.