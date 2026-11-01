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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Vidéo : La coupe est pleine, le célèbre supporter de United s'est-il rasé les cheveux après la défaite face à Chelsea ?

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Angleterre

Désillusion continue : 757 jours

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Frank Illett, supporter de Manchester United connu sous le surnom de « The United Strand », a surpris ses abonnés avec une vidéo dans laquelle il apparaît le crâne entièrement rasé, après que son célèbre défi a atteint les 103 matches sans se couper les cheveux.

Illett, devenu célèbre pour s'être abstenu de se couper les cheveux tant que Manchester United n'aurait pas enchaîné 5 victoires consécutives, a entamé sa vidéo sur son compte Instagram par ces mots : « Ça suffit, j'en ai assez », avant d'apparaître le crâne rasé et de passer en revue ses choix de coupe de cheveux adaptés à la nouvelle étape.

Mais la scène s'est révélée faire partie d'une campagne promotionnelle pour une plateforme d'intelligence artificielle, avant qu'Illett ne termine la vidéo en affirmant que le défi n'était pas terminé : « Le défi est toujours en cours, et je m'y tiens. Je ne me couperai les cheveux que lorsque Manchester United gagnera cinq matches d'affilée. »

Illett a également publié une autre vidéo sur Facebook, dans laquelle il a confirmé la poursuite du défi après la défaite contre Chelsea, déclarant : « Une nouvelle défaite, aucune surprise. »

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08 nov. 2026

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Illett a commencé son défi le 5 octobre 2024, lorsqu'il s'est engagé à ne pas aller chez le coiffeur tant que Manchester United n'aurait pas remporté 5 victoires consécutives en matches officiels, pensant que cela ne prendrait que quelques mois.

Durant cette période, cinq entraîneurs se sont succédé à la tête de l'équipe, à titre intérimaire ou permanent, sans atteindre l'objectif : Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher et Michael Carrick. Son défi a ainsi atteint 103 matches et 757 jours, jusqu'à la rencontre face à Chelsea hier samedi 31 octobre 2026.

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