La sélection ivoirienne a décroché une victoire précieuse et palpitante sur le score de 2-0 face à Curaçao, assurant ainsi sa qualification pour le tour suivant en tant que deuxième du groupe 5, derrière l’Allemagne, tête de groupe à la différence de buts, lors d’une fin de phase de groupes épique de la Coupe du monde 2026.

Un premier but historique, suivi d’une seconde réalisation qui a embrasé les tribunes, a permis aux « Éléphants » d’inscrire un nouveau chapitre dans leur parcours mondialiste tout en éteignant les maigres espoirs de Curaçao, preuve que l’expérience fait la différence dans les grands rendez-vous.

Entré dans l’histoire lors de la troisième et dernière journée, Franck Kessié a égalé le record de Didier Drogba en portant à 105 le nombre de ses sélections.

Deuxième du groupe 5, la Côte d’Ivoire retrouvera le deuxième du groupe 9 (France ou Norvège) au premier tour à élimination directe.

Dès la première période, l’avance ivoirienne met Curaçao en difficulté.

Dès l’entame, les Éléphants ont imposé leur rythme. Dès la 7^e minute, Nicolas Pépé a ouvert le score d’une frappe puissante du gauche à bout portant, bien servi par Yann Diomandé. inscrivant ainsi le but le plus rapide de l’histoire de la Côte d’Ivoire en Coupe du monde.

À 19 ans et 7 mois, Diomandé devient le plus jeune Africain à offrir une passe décisive en Coupe du monde depuis 1994. grâce à sa passe décisive. Il inscrit ainsi son nom dans un palmarès historique qui n’avait plus vu de joueur africain depuis la Coupe du monde 1994, lorsque les Camerounais Rigobert Song, 17 ans et 11 mois, et Marc-Vivien Foé, 19 ans et un mois, avaient marqué contre la Suède le 20 juin 1994.

À 31 ans et 27 jours, Pépé devient le deuxième joueur le plus âgé à marquer pour les Éléphants en Coupe du monde, juste derrière Didier Drogba, auteur d’un but à 32 ans et 3 mois.

Les Éléphants ont maintenu la pression : à la 10^e minute, Amad Diallo a ainsi tenté sa chance d’une frappe puissante du gauche aux 20 mètres, qui a frôlé le poteau gauche.

Curaçao a tenté de réagir en lançant des contres-attaques, et à la 14e minute, Jorien Garry a déclenché une frappe du droit depuis l’extérieur de la surface, mais le ballon est passé à côté des cages.

Diallo s’est à nouveau signalé à la 23e minute par une frappe identique, mais le ballon est encore passé à côté des cages. Les Aigles ont ensuite imposé leur supériorité au milieu de terrain sous l’impulsion de Franck Kessié et de ses partenaires.

La meilleure occasion de Curaçao intervient à la 44e minute : Leonardo Bacuna, servi par Sheryl Florence, enroule sa frappe du gauche à l’intérieur de la surface, mais le ballon lèche le poteau gauche.

Juste avant la mi-temps, les Éléphants maintiennent la pression : sur un service millimétré de la tête de Pépé, Franck Kessié se présente seul côté droit mais, à la 45e+1, il croise trop sa frappe et manque le cadre.

Les Éléphants regagnent les vestiaires avec une victoire méritée (1-0), après avoir largement dominé la possession et les occasions.

Deuxième mi-temps : Pépé creuse l’écart et scelle la qualification

Dès la reprise, le sélectionneur Christ Inao lance Olay à la place d’Amad Diallo pour gagner en poids offensif.

Le rythme ne faiblit pas : les Ivoiriens tentent de capitaliser sur leur avance précoce, mais, à la 46^e minute, Nicolas Pépé est signalé hors-jeu après une passe en profondeur de Guela Doué.

La pression ivoirienne se poursuit et, à la 53e minute, Franck Kessié décoche une frappe puissante du gauche depuis l’entrée de la surface, mais la défense de Curaçao repousse le danger.

Curaçao tentait de respirer et de lancer quelques contres, mais sans succès. À la 55e, Cheryl Florence enroulait sa frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface, toutefois le ballon s’envolait bien au-dessus de la transversale.

Les Éléphants restent néanmoins dominateurs et cherchent le break.

À la 64^e minute, Nicolas Pépé a inscrit son deuxième but personnel et le deuxième de son équipe nationale. Après une superbe passe d’Ibrahim Sangaré, Pépé s’est infiltré depuis le côté droit dans la surface de réparation et a décoché un tir puissant du pied gauche dans la lucarne gauche, portant ainsi le score à 2-0 en faveur de la Côte d’Ivoire.

Avec ce but, Nicolas Pépé est devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer un doublé pour la Côte d’Ivoire en Coupe du monde, après Aruna Dindane contre la Serbie le 21 juin 2006.

La rencontre se poursuit avec des occasions pour les deux équipes et Curaçao manque de réduire l’écart à la 74^e minute : Tahith Chong enroule une frappe puissante du gauche depuis l’aile droite de la surface, mais le gardien ivoirien repousse brillamment le danger.

La seconde période s’est conclue sur une victoire 2-0 méritée pour la Côte d’Ivoire, récompensant une performance collective solide et bien structurée.

