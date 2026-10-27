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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : la commission technique en désaccord avec l'arbitre du Clasico sur l'action impliquant Cancelo et Diomandé

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
A. Balde
Yan Diomandé
J. Cancelo
Espagne
Côte d’Ivoire
Portugal

J'ai analysé l'incident de Baldé

La commission technique des arbitres, au sein de la Fédération espagnole de football, a tranché la polémique autour des deux faits majeurs du Clasico entre le Barça et son hôte le Real Madrid, qui s'est tenu dimanche dernier.

Le Real Madrid s'est imposé face au Barça, sur le score de deux buts à un, dans ce match disputé au Camp Nou.

Au cours de la rencontre, le Real Madrid a réclamé l'expulsion de João Cancelo, après son intervention sur Yan Diomande, ainsi qu'un penalty à la suite d'une main sur Alejandro Baldé.

Dans l'émission « Tiempo de Revisión », la commission technique des arbitres a analysé les décisions de l'arbitre lors du Clasico.

Selon la commission technique des arbitres, la décision de l'arbitre Martínez Munuera sur la première action était correcte, puisqu'on l'a entendu dire « il est dans une position naturelle, sa main est vers le bas dans une position naturelle » après avoir vu le ballon heurter le bras de Baldé.

La commission a confirmé dans la vidéo que « le ballon a heurté le bras du défenseur par erreur et la décision de l'arbitre est correcte ».

Dans le second cas, la commission a contredit la décision de l'arbitre, affirmant qu'il aurait dû avertir Cancelo, après son intervention sur la jambe de Diomande.

 La commission technique des arbitres estime que « Cancelo a heurté partiellement la jambe de Diomande, et il n'y a ni force excessive ni rudesse excessive », interprétant l'action comme une « intervention imprudente ».

Il est à noter que l'arbitre n'a pas sifflé de faute à la suite de l'intervention de João Cancelo sur Diomande, malgré la chute de ce dernier en raison de douleurs musculaires.

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