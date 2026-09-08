Vidéo : la commission technique des arbitres répond officiellement à Mourinho au sujet de la polémique sur le penalty raté de Mbappé

La commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a répondu au Portugais José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, après la polémique qui a éclaté à la suite de la défaite du club merengue face au Real Betis sur le score d'un but à zéro.

En conférence de presse hier lundi, Mourinho s'était interrogé en critiquant Iglesias Villanueva, l'arbitre en charge de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors du match entre le Real Madrid et le Real Betis : « Pourquoi le penalty contre le Betis n'a-t-il pas été retiré ? Est-ce parce que l'assistance vidéo à l'arbitrage ne connaissait pas les règles ? Ou parce qu'elle ne le voulait pas ? »

Mbappé a manqué un penalty en faveur du Real Madrid, et le club merengue a réclamé que le penalty soit retiré au motif que l'un des joueurs du Betis avait pénétré dans la surface de réparation avant l'exécution, une requête à laquelle l'arbitre n'a pas donné suite.

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Dans son analyse des situations arbitrales de cette journée, dans l'émission « Temps de révision », la commission technique des arbitres a déclaré : « Mbappé tire le penalty, et Vieites le repousse ; puis Bartra se jette sur le ballon qui rebondit et le dévie en corner. Au moment de la frappe du ballon, l'un des pieds de Bartra était en l'air et l'autre en contact avec le sol. »

Elle a ajouté, en commentant la décision de l'International Football Association Board : « Si le joueur est en l'air au moment de la frappe du penalty, sa position est déterminée en fonction de la position présumée de ses pieds s'ils étaient en contact avec le sol. La règle du "en l'air" ne s'applique que lorsque tout le corps est décollé du sol. »

C'est pourquoi la commission estime que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) avait raison de ne pas ordonner que le penalty soit retiré : « Bartra n'était pas en l'air car l'un de ses pieds était en contact avec le sol. De plus, il n'a pas empiété sur l'arc de la surface de réparation. Bartra n'a commis aucune infraction. Le penalty ne doit pas être retiré. C'est la décision correcte de l'arbitre et de l'assistance vidéo à l'arbitrage. »







