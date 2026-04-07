Vidéo : la commission des arbitres rend sa décision officielle concernant la polémique autour du match entre Barcelone et l'Atlético

La commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a rendu publique ce mardi sa décision officielle concernant l'incident controversé survenu samedi dernier lors du match de Liga opposant Barcelone à l'Atlético de Madrid.

Le premier des trois matchs opposant l'Atlético de Madrid au FC Barcelone en avril a suscité une vive polémique en raison de l'utilisation de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) et des décisions arbitrales.

L'Atlético de Madrid a critiqué la décision de l'arbitre Busquets Ferrer d'annuler le carton rouge infligé à Gerard Martín, joueur du Barça, et a demandé des explications à la commission technique des arbitres.

Gerard Martín a tenté de passer le ballon, l'a touché, mais a piétiné la cheville d'Almada. L'arbitre Busquets Ferrer a jugé qu'il s'agissait d'une faute grave et a brandi le carton rouge, mais Mileru López, depuis la salle de la technologie d'assistance vidéo, a contesté la décision et a demandé à l'arbitre de la modifier, ce qui a été fait.

Selon le journal « AS », la Commission technique des arbitres (CTA) a reconnu ce mardi, dans l'émission « Tiempo de Revisión », que la technologie d'assistance vidéo (VAR) n'aurait pas dû intervenir lors du match entre l'Atlético Madrid et Barcelone pour alléger la sanction de Gérard Martin, en transformant le carton rouge en carton jaune.

La commission a également souligné que l'arbitre Busquets Ferrer aurait dû maintenir sa décision d'expulser le joueur de Barcelone.

La Commission technique des arbitres a revu la séquence lors de la séance de révision et a confirmé la validité de la décision d'expulsion, qui a ensuite été annulée.

Elle a déclaré : « Il s'agit d'un cas grave de jeu violent, peu importe qui a touché le ballon en premier. La sanction disciplinaire appropriée est le carton rouge. »

La commission a comparé cette action à celle du match Real Betis-Rayo, pour laquelle elle a également confirmé qu'un carton rouge était justifié.

Elle a ajouté : « La commission technique des arbitres estime que la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'aurait pas dû intervenir, car la décision de l'arbitre sur le terrain était correcte. La recommandation de la VAR a conduit à une modification erronée d'une décision prise à juste titre pendant le match. L'arbitre aurait dû s'en tenir à sa décision initiale. »

(Lire aussi)... La liste officielle... Quatre joueurs de l'Atlético de Madrid absents pour le match contre Barcelone