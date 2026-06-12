L’artiste canadienne d’origine marocaine Noura Fathi a volé la vedette lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, vendredi soir au stade BMO Field de Toronto. Juste avant le coup d’envoi du match Canada-Bosnie-Herzégovine, son spectacle a séduit des millions de téléspectateurs à travers le monde.

D’une durée d’environ vingt minutes, la cérémonie a réuni plusieurs stars internationales, dont Nora Fathi qui a interprété l’hymne officiel de la Coupe du monde, « Sir Sir », déjà largement plébiscité sur les plateformes numériques.

La star de Bollywood a livré une performance dansée éblouissante devant des tribunes comblees, mêlant rythmes orientaux et occidentaux dans une mise en scène que beaucoup ont comparée à celle de Shakira lors de la cérémonie d’ouverture au Mexique.

D’autres artistes de renom ont contribué à ce show célébrant l’histoire et la diversité culturelle du Canada, y compris le patrimoine des Premières Nations. La chanteuse italo-canadienne Alessia Cara a ouvert la séquence musicale au milieu de marionnettes géantes représentant des animaux emblématiques, comme la baleine et l’orignal.

Le rappeur français Fejdrim, rendu célèbre par son titre « Ramenez la coupe à la maison » lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, lui a emboîté le pas pour interpréter « Sir Sir » en compagnie de Nora Fathi et du producteur Sangui, déclenchant l’enthousiasme des supporters.

Le chanteur canadien Michael Bublé a ensuite envoûté l’assistance avec sa version de « Bring it on home to me », un classique de Sam Cooke, accompagné d’une chorale qui a conféré à la prestation une dimension spirituelle émouvante.

Dans un instant solennel, le violoniste Alexander Gaich a interprété l’hymne national de Bosnie-Herzégovine, avant que la star internationale Alanis Morissette ne clôture le concert en interprétant l’hymne national canadien, dans une ambiance festive intense qui a atteint son paroxysme dans le stade, marquant le coup d’envoi des compétitions sportives.

Selon le quotidien libanais Al-Nahar, Nora Fathi, née en 1992 à Toronto, est une chanteuse, actrice et danseuse canadienne d’origine marocaine. Depuis ses débuts en 2014, elle s’est imposée comme l’une des stars arabes les plus brillantes de l’industrie cinématographique indienne, conquérant une renommée mondiale.

Son titre « Dilbar » a constitué un tournant majeur de sa carrière, totalisant plusieurs centaines de millions de vues et s’imposant comme l’un des tubes dance les plus populaires de Bollywood, ce qui a consolidé son statut d’icône en Inde.

Polyvalente, elle tourne dans plusieurs langues (hindi, télougou, malayalam) et accumule les rôles marquants. Elle a aussi brillé lors de la Coupe du monde 2022 avec le titre « Illumine le ciel », exploitant sa maîtrise de l’arabe, de l’anglais, du français et de l’hindi pour fidéliser un public planétaire.