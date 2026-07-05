Vidéo : « La Bête est prête à 200 % »… Cristiano tance la star du Portugal avant le clasico face à l’Espagne

Cristiano Ronaldo, la légende portugaise, s’apprête à disputer un match décisif avec la sélection de son pays, demain lundi, face à l’Espagne, en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Une rencontre qui suscite un intérêt planétaire, tant elle est considérée comme l’un des chocs majeurs de la Coupe du monde, en raison de la qualité des joueurs alignés de part et d’autre.

De plus, la sélection espagnole cherche à prendre sa revanche après la victoire de Ronaldo et de ses coéquipiers en Ligue des Nations 2025, conclue sur le score de 2-2 au terme du temps réglementaire et des prolongations à l’Allianz Arena.

Le journal « AS » a publié sur son compte « X » une vidéo illustrant le sérieux avec lequel Ronaldo aborde les séances d’entraînement.

On y voit le quintuple Ballon d’Or adresser un centre au sol entre João Cancelo et Nuno Mendes ; ce dernier, sans s’élancer, laisse le ballon filer, ce qui permet à son partenaire de le récupérer aisément.

Ronaldo s’est alors approché de Mendes et l’a tancé avec fermeté, lui rappelant qu’il aurait dû monter au charbon pour gagner ce ballon de la tête.

En légende, le quotidien ibérique résume : « Cristiano Ronaldo exige plus d’intensité de la part de Nuno Mendes… La Bête est prête à 200 % à 24 heures du match contre l’Espagne. »







