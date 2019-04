VIDEO - La belle affiche - PSG/Strasbourg, le match du titre ?

Le PSG reçoit dimanche Strasbourg, récent vainqueur de la Coupe de la Ligue, avec pour objectif la quête du titre de champion de France.

Avant la rencontre entre le PSG et ce dimanche, match où le PSG peut être sacré champion de , Thomas Tuchel était présent en conférence de presse, évoquant ce rendez-vous importantissime.

"C’est seulement possible si ne gagne pas, ça ne dépend pas que de nous. C’est pour ça qu’il ne faut pas trop réfléchir à cela. Il faut être prêt à gagner car c’est difficile car nous avons beaucoup de joueurs blessés. C’est mieux d’être concentré sur nous-mêmes, ne pas parler et ne pas penser aux conséquences après le match. Je pense que Lille peut et va gagner, car ils jouent avec beaucoup de qualités. C’est difficile pour demain de trouver une équipe demain et ne pas prendre trop de risques.", a dit le coach parisien.

Voici, en vidéo, une présentation en 5 statistiques de cette affiche de la 31e journée de la .