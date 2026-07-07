Vidéo : la Belgique a dominé les États-Unis et s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde

La sélection belge a humilié les États-Unis, pays hôte de la Coupe du monde 2026, en s'imposant 4-1 ce mardi matin en huitièmes de finale, s'assurant ainsi une place en quarts de finale grâce à une prestation offensive décisive.

Dès l’entame, les Belges ont exercé un pressing intense : le gardien Matt Freese a d’abord repoussé une tentative de Timothy Castagne dès la première minute, puis détourné en corner un tir de Youri Tielemans qui avait rebondi sur la défense.

La pression s’est maintenue jusqu’à ce que Charles De Ketelaere ouvre le score à la 9^e minute, après avoir exploité une passe de Nicolas Raskin et conclu à bout portant.

La Belgique a toutefois connu un coup dur dès l’entame, Amadou Onana étant contraint de céder sa place à Hans Vanaken dès la 21^e minute. Le match a par ailleurs été ponctué d’arrêts pour soigner Chris Richards et Brandon Micheli.

Les États-Unis ont égalisé à la 31e minute : Malik Tillman a transformé un coup franc direct en lucarne de Thibaut Courtois, suite à une faute de Brandon Michele sur Folarin Balogun.

La réponse belge ne s’est pas fait attendre : De Ketelaere a redonné l’avantage à son équipe dès la 33^e minute d’une tête à bout portant sur un centre précis de Leandro Trossard. La première période s’est conclue sur le score de 2-1 en faveur de la Belgique, après que la vidéo a annulé une décision arbitrale concernant Folarin Balogun dans le temps additionnel.

Dès la reprise, les États-Unis ont effectué un changement précoce : Giovanni Reina a remplacé Sergiño Dest, puis Christian Pulisic a cédé sa place à Sebastian Berhalter à la 59^e minute après une blessure.

Hans Vanaken a creusé l’écart (3-1) à la 57^e minute d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, à la suite d’une passe de De Ketelaere, offrant ainsi à la Belgique une avance confortable.

À la 67e, le sélectionneur belge fait entrer Romelu Lukaku et Jérémie Doku. Les États-Unis tentent de réagir : la frappe de Balogun est repoussée par Courtois à la 82e, puis d’une tête du même attaquant qui a frôlé le poteau à la 83e ; un tir de Sébastien Berhalter à la 79e a également failli réduire l’écart.

Dans le temps additionnel, Lukaku a anéanti les espoirs américains en inscrivant le quatrième but à la 90^e+2, après une passe de Vanaken et une frappe au ras du poteau droit, avant que Balogun ne cède sa place à Haji Wright.

Grâce à ce succès, les Belges poursuivent leur parcours et se qualifient pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Espagne, victorieuse du Portugal (1-0) lundi soir.