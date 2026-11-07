Vidéo : la 7e minute fait vibrer Lisbonne, les supporters du Sporting font leurs adieux à Ronaldo à leur manière

Les supporters du Sporting Portugal ont rendu hommage à leur manière à la légende portugaise Cristiano Ronaldo, lors du match de leur équipe face à Moreirense, ce samedi en soirée, au stade José Alvalade, après l'annonce de sa retraite internationale avec la sélection portugaise.

Ce geste de fidélité de la part des supporters du Sporting est intervenu à la septième minute (en référence au numéro du maillot de Ronaldo) de la rencontre, lorsque les supporters se sont levés et que les applaudissements ont retenti chaleureusement depuis les tribunes dans une atmosphère émouvante, un message de fidélité des supporters du club où Ronaldo a débuté sa carrière professionnelle avant de rejoindre Manchester United en 2003.

Le Sporting avait déjà adressé un message de remerciement au joueur après l'annonce de sa retraite, dans lequel il déclarait : « Merci pour tout ce que tu as fait pour notre pays, tu resteras à jamais dans l'histoire du Portugal. »

Ronaldo, âgé de 41 ans, avait annoncé jeudi sa retraite de la sélection portugaise après 23 ans, faisant ses adieux à l'équipe nationale en tant que détenteur des deux records du football international masculin, avec 234 matchs et 146 buts internationaux.

Ronaldo, qui poursuit sa carrière avec le club saoudien d'Al-Nassr, a disputé son dernier match avec la sélection de son pays le 24 septembre 2026, un match au cours duquel la sélection portugaise s'est imposée face au pays de Galles 1-0 dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA à Lisbonne.

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