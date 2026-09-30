Le match nul sur le score de un but partout a dominé la rencontre entre le Qatar et les Émirats arabes unis, disputée ce mercredi, en clôture de la phase de groupes de la Coupe du Golfe 27 organisée en Arabie saoudite.

Chaque équipe a récolté un point, portant leur total respectif à 7 points, les Émirats arabes unis prenant la tête du groupe 2 à la différence de buts.

Almoez Ali a réussi à inscrire le premier but du Qatar, profitant d'un centre remarquable dans la surface de réparation, sur lequel il s'est jeté pour l'envoyer directement au fond des filets.









La rencontre s'est ensuite enflammée, et la sélection des Émirats arabes unis a refusé de baisser les bras, évitant de terminer la première mi-temps menée au score, égalisant à la 45e+4 par l'intermédiaire d'Ali Saleh.









Aucune des deux équipes n'a réussi à faire trembler les filets en seconde période, qui a pourtant vu des tentatives des deux côtés, la confrontation se terminant sur un match nul de un but partout.

Les Émirats arabes unis ont rendez-vous avec Oman en demi-finale, tandis que l'Arabie saoudite affrontera le Qatar dans le second match de ce même tour.