Vidéo : l'inquiétude s'estompe… Une lueur d'espoir à New York avant la finale de la Coupe du monde

À moins de 48 heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde, le ciel new-yorkais respire à nouveau. La qualité de l’air, qui avait failli compromettre la cérémonie de clôture, s’est nettement améliorée.

Selon le Service météorologique national et l’agence AirNow, l’indice de pollution a reculé de 185 à 170, puis à 124 actuellement, après un pic à 264 mercredi dans la catégorie « très malsain », soit quinze fois la norme.

Ce net recul a permis à la ville de sortir de la zone violette, jugée dangereuse, pour entrer dans la zone orange, synonyme d’air « malsain pour les groupes sensibles » uniquement, grâce à une diminution de plus de 50 % des niveaux de pollution.

Les autorités avaient lancé un avertissement catégorique vendredi à 4 heures du matin, indiquant que « la situation s’est dégradée par rapport à la veille et que quiconque pourrait commencer à ressentir des effets sur la santé, potentiellement dangereux pour les personnes sensibles », en raison des particules fines PM2,5 issues de plus de 100 feux de forêt qui font rage au Canada et qui peuvent pénétrer dans la circulation sanguine.

Sur l’échelle AirNow, qui s’étend de 0 à 500, un indice de 100 est déjà nocif pour les publics fragiles, 150 perturbe la vie quotidienne et 200 est jugé extrêmement dangereux. New York affiche désormais un indice de 124, après la distribution gratuite de masques KN95 dans des centaines de points de retrait et la diffusion de recommandations limitant l’activité physique en plein air.

Les prévisions météo offrent un espoir concret : de fortes pluies sont attendues dans la nuit de samedi sur la région new-yorkaise, ce qui devrait significativement disperser la fumée. Même si ce coup de balai ne résoudra pas totalement le problème, il suffira pour préserver la finale d’un éventuel report.