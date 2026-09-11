Il semble que les idées de l'Allemand Jens Wießing commencent déjà à porter leurs fruits au sein d'Al-Ittihad, après que l'entraîneur du club a réussi à exploiter ses éléments offensifs d'une manière qui a conféré à l'équipe un danger évident face à Al-Faisaly, lors de la rencontre qui oppose les deux formations ce vendredi soir dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

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Le coup d'envoi est venu du Néerlandais Steven Bergwijn, qui a réussi à percer la défense d'Al-Faisaly à la 28e minute, après avoir décoché une superbe frappe des abords de la surface de réparation que le gardien des locaux n'a pu maîtriser, offrant à Al-Ittihad l'avantage d'un premier but.

Al-Ittihad ne s'est pas arrêté là, poursuivant sa pression à la recherche d'un but supplémentaire, ce qui s'est concrétisé avant la fin de la première mi-temps, précisément à la 43e minute, lorsque le Marocain Youssef En-Nesyri est apparu dans la surface de réparation pour recevoir une superbe passe de son coéquipier nigérian George Ilenikhena, et loger le ballon dans les filets.

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Bergwijn et En-Nesyri : un duo qui fait la différence

Les deux buts ont révélé la diversité offensive que Wießing tente d'instaurer avec Al-Ittihad, l'équipe disposant de plus d'une solution pour atteindre le but adverse, que ce soit par des frappes de l'extérieur de la surface ou en exploitant les déplacements et les passes dans le dernier tiers offensif.

Le but de Bergwijn est venu confirmer l'importance d'accorder au joueur néerlandais la liberté et l'espace nécessaires devant la surface de réparation, tandis que le but d'En-Nesyri a reflété la capacité d'Al-Ittihad à exploiter les mouvements offensifs et à créer des espaces, à la faveur de l'harmonie entre l'attaquant marocain et Ilenikhena.

Cette méthode offre à Wießing une arme supplémentaire au cours des matches, d'autant qu'il dispose de joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes et de modifier la physionomie de l'attaque en cours de jeu, ce qui rend la tâche de l'adversaire face à Al-Ittihad d'autant plus difficile.

Entre la frappe de Bergwijn de l'extérieur de la surface et la touche d'En-Nesyri à l'intérieur, il est apparu que les nouvelles idées de Wießing commençaient à passer du stade de simples expérimentations tactiques à celui de véritables solutions offrant l'avantage à Al-Ittihad, l'équipe ayant achevé la première mi-temps avec deux buts d'avance.