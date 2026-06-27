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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Vidéo : L'Espagne élimine l'Uruguay et se prépare pour un choc prometteur contre l'Algérie

Uruguay vs Espagne
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La crise en Uruguay s’approfondit

L’équipe d’Espagne s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 en battant l’Uruguay 1-0 vendredi soir au stade de Guadalajara (Mexique), lors de la dernière journée de la phase de groupes. la première place du groupe et élimine l’Uruguay de la compétition.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 41^e minute par Alex Baena, qui a profité d’un centre de Marcos Llorente après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, et d’envoyer une demi-volée qui a surpris le gardien Fernando Muslera, auteur d’une grossière erreur sur le ballon, avant d’être remplacé en seconde période par son coéquipier Sergio Rocha.

La rencontre, marquée par l’intensité et les duels rugueux, a vu les deux équipes se livrer à des tacles appuyés et à des échauffourées, sanctionnées par deux expulsions, tandis que la Roja préservait son équilibre défensif grâce au duo Laporte-Cubarsi, terminant ainsi la phase de groupes sans encaisser le moindre but.

Grâce à ce succès, la Roja termine en tête de son groupe avec 9 points et affrontera au prochain tour le vainqueur de la rencontre Autriche-Algérie, dont l’issue sera connue dimanche matin. Le match se tiendra à Los Angeles le jeudi 2 juillet à 21 heures.

Cette élimination accentue la crise interne de l’Uruguay, minée par des tensions entre les joueurs et le staff de Bielsa.

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