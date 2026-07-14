L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain, en s'imposant 2-0 face à la France lors de la demi-finale disputée ce mardi.

Les Ibériques ont ouvert le score à la 22^e minute sur un penalty transformé par Mikel Oyarzabal, avant que Pedro ne double la mise à la 58^e.









Les Espagnols privent ainsi les Bleus d’une nouvelle finale pour la troisième fois consécutive, après leur succès 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024 et leur victoire 5-4 en demi-finale de la Ligue des nations 2025.









Dès l’entame, les Espagnols ont imposé leur rythme et étouffé les points d’appui français. Les stars tricolores sont restées muettes en première période, ne se créant que de rares occasions.

En seconde période, la Roja a maintenu sa pression et a inscrit un deuxième but qui a fortement déstabilisé les Bleus ; les changements opérés par Didier Deschamps n’ont pas suffi à inverser la tendance.

En finale, la Roja défiera le vainqueur de la demi-finale de mercredi entre l’Angleterre et l’Argentine.