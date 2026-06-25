L'Équateur s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu l'Allemagne 2-1 ce jeudi soir, lors de la 3ᵉ journée du groupe 5 au MetLife Stadium du New Jersey (États-Unis).

Grâce à ce succès, la Tri totalise désormais quatre points et occupe la troisième place du groupe E, tandis que la Mannschaft conserve la première place avec six unités, devançant la Côte d’Ivoire, deuxième, grâce au résultat de leur confrontation directe (2-1). Les Éléphants ont par ailleurs battu Curaçao 2-0 au même moment.

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Par ailleurs, des célébrations LGBT sont prévues lors de la rencontre Égypte-Iran.

En tant que meilleur troisième, la sélection équatorienne devrait défier l’Angleterre, actuelle leader de la poule 12, au tour suivant, sous réserve que les « Three Lions » préservent leur première place.

Il n’a fallu que 1 minute et 49 secondes à Leroy Sané pour marquer le but des « Machines » lors du match d’aujourd’hui, ce qui en fait le deuxième but le plus rapide de l’Allemagne dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, derrière celui d’Ernst Lener, inscrit dès la première minute face à l’Autriche lors de l’édition de 1934.

La réalisation de Sané a toutefois suscité une vive polémique arbitrale, un soupçon de faute de son coéquipier Aleksandar Pavlović sur le joueur équatorien Pedro Vitti ayant précédé l’action.

Mais l’Équateur a rapidement égalisé grâce à Nelson Angulo, d’une frappe fulgurante à la 9e minute.

Le tournant du match

À la 47^e minute, l’arbitre américaine Torri Penso accorde un penalty à l’attaquant allemand Kai Havertz.

Après consultation de la vidéo, l’arbitre a toutefois annulé la sentence, révélant une faute initiale de Sané au milieu de terrain.

Plus entreprenante après la pause, la sélection latino-américaine a multiplié les incursions vers le but du vétéran Manuel Neuer, jusqu’à ce que Gonzalo Plata batte le gardien du Bayern Munich d’une frappe à la 77^e minute.

Sous pression dans les dernières minutes, la Nationalmannschaft a jeté toutes ses forces dans la bataille pour égaliser, mais les Equatoriens, déterminés à préserver leur rêve de qualification, ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.



