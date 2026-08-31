Walid Regragui, l'ancien sélectionneur du Maroc, a affirmé qu'il se considérait comme champion d'Afrique malgré la défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 face au Sénégal, tout en revenant sur l'un de ses souvenirs les plus marquants avec les Lions de l'Atlas en tant que joueur, lorsqu'il avait affronté l'Algérie en quart de finale de l'édition 2004.

Lors de son intervention dans le « podcast Magharib » sur la plateforme « Atheer », Regragui a déclaré que la sélection marocaine avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour décrocher le titre continental, estimant que l'obtention d'un penalty dans les dernières minutes de la finale était la preuve que son équipe avait été extrêmement proche de remporter le trophée.

Il a précisé : « Pour moi, en tant qu'entraîneur, nous avons tout fait pour gagner le titre », ajoutant : « Pour moi, je suis champion d'Afrique, que cela plaise ou non », en référence à sa conviction que ce que la sélection marocaine avait proposé durant la compétition était suffisant pour mériter le sacre.

La crise de la finale d'Afrique

Le Maroc s'est incliné face au Sénégal sur le score d'un but à zéro en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, disputée sur le sol marocain, avant que la crise ne s'intensifie après le match en raison de la protestation des joueurs de la sélection sénégalaise contre la décision d'accorder un penalty au Maroc, puis de leur départ du terrain.

Dans un développement ultérieur, la Confédération africaine de football a rendu une décision considérant le Sénégal comme s'étant retiré du match et attribuant le titre au Maroc, une décision rejetée par la partie sénégalaise, qui a saisi le Tribunal arbitral du sport pour la contester, si bien que l'identité du champion de cette édition demeure l'objet d'un litige juridique en dehors du terrain.

Regragui a commenté cette crise en affirmant qu'il préférait attendre l'issue des procédures juridiques, tout en maintenant son évaluation technique de ce qu'avait produit la sélection marocaine durant la compétition.

Il a déclaré : « Pour nous, nous avons livré une grande compétition, nous avons été parmi les meilleures équipes voire la meilleure et nous avons disputé de grands matchs, et concernant la finale, nous attendrons ce que dira le Tribunal arbitral du sport. »

Il a ajouté : « Nous pouvions gagner tout comme l'adversaire le pouvait ; pour moi, nous sommes arrivés à la 90e minute et nous avons obtenu un penalty. Si Brahim Díaz l'avait marqué, nous aurions été sacrés. Pour moi, je suis champion d'Afrique. »

Un match toujours présent dans la mémoire de Regragui

Au-delà de la polémique qui a entouré la finale 2025, Regragui a laissé sa mémoire remonter à l'édition 2004 de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été le théâtre de l'une de ses confrontations les plus marquantes sous le maillot de la sélection marocaine, lorsqu'il avait affronté l'Algérie en quart de finale.

Regragui a déclaré que les affrontements du Maroc face à l'Algérie, à l'Égypte et à la Tunisie revêtaient toujours un caractère particulier, tout en insistant sur l'importance de maintenir la rivalité dans le cadre de l'esprit sportif.

Il a précisé : « Quand tu joues contre l'Algérie, l'Égypte ou la Tunisie, tu disputes des derbys que tu ne veux pas perdre, mais la rivalité se déroule toujours dans un esprit sportif. »

Il a ajouté : « Pour moi, le match contre l'Algérie à la Coupe d'Afrique 2004 reste immortel : c'était en quart de finale, avec un scénario palpitant, l'Algérie ayant marqué à la 82e minute avant que l'égalisation ne survienne dans les tout derniers instants. »

Regragui faisait partie de la sélection marocaine qui avait atteint la finale de l'édition 2004 en Tunisie, avant de s'incliner face au pays hôte, cette compétition demeurant l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière de joueur, avant qu'il ne revienne des années plus tard pour diriger les Lions de l'Atlas depuis le banc en tant que sélectionneur.