Vidéo : l’entraîneur, menacé de mort, fuit après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde

Les premières images ont montré Hong Myung-bo dissimulé sous une casquette et un masque à l'aéroport international d'Incheon, avant de quitter la Corée du Sud pour les États-Unis, à peine 48 heures après son retour à Séoul, où il avait été accueilli de manière hostile.

Selon le quotidien espagnol Marca, le sélectionneur démissionnaire s’est présenté jeudi à l’aéroport pour un vol à destination de Los Angeles, cherchant ainsi à échapper aux menaces de mort reçues depuis l’élimination prématurée de la Corée du Sud au premier tour de la Coupe du monde 2026.

Visiblement ému devant les caméras, il a gardé son visage caché, devenu cible d’une colère populaire sans précédent.

Il était rentré mardi à l’aube avec la délégation sud-coréenne et avait été accueilli par des haut-parleurs hurlant : « Dégage, Hong Myung-bo ! Va au diable ! »

Des affiches hostiles ont fleuri dans la capitale sud-coréenne, et certains commerces lui ont même refusé l’entrée.

Selon Marca, l’ancien capitaine sud-coréen, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire du pays, a quitté le territoire « pour des raisons de sécurité » après avoir reçu des menaces de mort consécutives à l’élimination.

Avant de quitter le pays, il a démenti les rumeurs de dissensions internes et la suspension du joueur Jens Kastrup, se contentant de déclarer : « J’ai des choses à dire, mais cette histoire sera révélée un jour. »

Les Coréens avaient pourtant bien commencé leur parcours mexicain en battant la République tchèque 2-1, avant de s’incliner 1-0 face au Mexique puis à l’Afrique du Sud, un double revers qui les a éliminés dès la phase de groupes.

Ce deuxième mandat de Hong à la tête de la sélection s’achève donc sur une élimination précoce, tout comme en 2014, ce qui l’a conduit à assumer « l’entière responsabilité » de l’échec et à présenter sa démission dimanche dernier.

La crise a même pris une tournure politique : le président Lee Jae-myung a jugé l’élimination « stupéfiante » et réclamé une enquête ministérielle sur cette légende nationale, auteur de 136 sélections et lauréat du Ballon de bronze en 2002.

Le président a conclu : « Nous allons accélérer la mise en œuvre de réformes dans la gestion du sport afin de garantir qu’une telle situation ne se reproduise plus jamais. »