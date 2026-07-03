Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
SKOREA-FBL-WC-2026AFP

Traduit par

Vidéo : l’entraîneur, menacé de mort, fuit après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde

M. Hong
Corée du Sud
Coupe du monde
Mexico vs Corée du Sud
Mexico
Afrique du Sud vs Corée du Sud
Afrique du Sud
Corée du Sud
Mexique
Afrique du Sud

Après seulement 48 heures passées à Séoul, Hong Myung-bo s’est envolé pour les États-Unis.

Les premières images ont montré Hong Myung-bo dissimulé sous une casquette et un masque à l'aéroport international d'Incheon, avant de quitter la Corée du Sud pour les États-Unis, à peine 48 heures après son retour à Séoul, où il avait été accueilli de manière hostile.

Selon le quotidien espagnol Marca, le sélectionneur démissionnaire s’est présenté jeudi à l’aéroport pour un vol à destination de Los Angeles, cherchant ainsi à échapper aux menaces de mort reçues depuis l’élimination prématurée de la Corée du Sud au premier tour de la Coupe du monde 2026.

Visiblement ému devant les caméras, il a gardé son visage caché, devenu cible d’une colère populaire sans précédent.

Il était rentré mardi à l’aube avec la délégation sud-coréenne et avait été accueilli par des haut-parleurs hurlant : « Dégage, Hong Myung-bo ! Va au diable ! »

Des affiches hostiles ont fleuri dans la capitale sud-coréenne, et certains commerces lui ont même refusé l’entrée.

Selon Marca, l’ancien capitaine sud-coréen, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire du pays, a quitté le territoire « pour des raisons de sécurité » après avoir reçu des menaces de mort consécutives à l’élimination.

Avant de quitter le pays, il a démenti les rumeurs de dissensions internes et la suspension du joueur Jens Kastrup, se contentant de déclarer : « J’ai des choses à dire, mais cette histoire sera révélée un jour. »

Les Coréens avaient pourtant bien commencé leur parcours mexicain en battant la République tchèque 2-1, avant de s’incliner 1-0 face au Mexique puis à l’Afrique du Sud, un double revers qui les a éliminés dès la phase de groupes.

Ce deuxième mandat de Hong à la tête de la sélection s’achève donc sur une élimination précoce, tout comme en 2014, ce qui l’a conduit à assumer « l’entière responsabilité » de l’échec et à présenter sa démission dimanche dernier.

La crise a même pris une tournure politique : le président Lee Jae-myung a jugé l’élimination « stupéfiante » et réclamé une enquête ministérielle sur cette légende nationale, auteur de 136 sélections et lauréat du Ballon de bronze en 2002.

Le président a conclu : « Nous allons accélérer la mise en œuvre de réformes dans la gestion du sport afin de garantir qu’une telle situation ne se reproduise plus jamais. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google